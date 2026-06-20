Petro sacó los prohibidos en Cali y terminó bailando salsa en plena tarima

Gustavo Petro volvió a dejar una postal que dio de qué hablar en Cali. Luego de un discurso cargado de mensajes políticos en la víspera de la segunda vuelta presidencial, el mandatario cerró su paso por el Parque de las Banderas con un momento que rápidamente empezó a circular en redes sociales: un baile de salsa en plena tarima junto a una bailarina.

La escena contrastó con el tono institucional que había marcado buena parte de su intervención. Durante el acto, Petro anunció que radicará un proyecto de ley de educación pública el próximo 20 de julio, defendió logros de su Gobierno en materia laboral y social, y lanzó frases con claro tinte electoral, como su llamado a “escoger la luz” y no irse “por la oscuridad”. También arremetió contra Abelardo de la Espriella y pidió a la ciudadanía vigilar los puestos de votación.

Gustavo Petro

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Sin embargo, cuando el evento ya iba bajando el telón, el libreto cambió. Un video que empezó a moverse en plataformas digitales mostró al jefe de Estado soltándose en la tarima al ritmo de la salsa, acompañado por una bailarina que se robó parte de la atención del público y de quienes vieron el clip en redes.

Y claro, tratándose de Cali, la escena no pasó desapercibida. La capital del Valle, que tiene la salsa tatuada en su ADN, terminó siendo el escenario perfecto para un remate más relajado y visualmente potente, justo en una jornada cargada de tensión política. Ahí estuvo el gancho: Petro pasó del discurso de advertencia electoral a un cierre más festivo, casi de celebración, en cuestión de segundos.

Lo que sí está plenamente verificado es el contexto del acto. El presidente llegó al Parque de las Banderas, firmó decretos laborales y culturales, anunció el ascenso de 17.161 patrulleros de la Policía al grado de subintendentes y reiteró mensajes de defensa de su gestión. También pidió votar masivamente y vigilar las mesas, en medio del ambiente cargado que antecede la elección.

Pero en redes, como suele pasar, el dato duro no siempre fue lo que más jaló miradas. Esta vez, el remate salsero terminó marcando la conversación digital. Porque una cosa fue lo que Petro dijo desde la tarima y otra, muy distinta, la imagen con la que terminó cerrando la noche en Cali: bailando, sonriendo y dejándole a internet otro clip listo para el debate, los aplausos o las pullas de sus críticos.