Cali, capital creativa del retail: diseño conquista el mercado nacional con identidad, propósito e inteligencia artificial

La ciudad de Cali vive una transformación sin precedentes en su industria de la moda. Gracias a la integración entre creatividad, tecnología y cultura, la capital del Valle del Cauca se posiciona como uno de los polos más dinámicos del retail colombiano, con un crecimiento sostenido del 4,6% anual. Este avance responde al fortalecimiento de su ecosistema digital, que impulsa la expansión de las marcas locales y las conecta con un mercado nacional cada vez más competitivo.

“El auge del sector en Cali se debe a la capacidad de las marcas para integrar su identidad cultural con modelos de negocio digitales. Hoy, la competitividad no depende solo del producto, sino de la conexión emocional con el consumidor y del uso estratégico de la tecnología”, señala David Rojas, creador del clúster Fashion Ecommerce, que ha acompañado a más de 30 marcas caleñas en procesos de transformación tecnológica, comercio electrónico y automatización.

Cali se consolida como la capital del retail de moda en Colombia

Según Rojas, el crecimiento del ecosistema caleño va más allá de lo económico: representa un cambio cultural y tecnológico en la forma de entender el retail de moda. Las empresas están combinando talento creativo con capacidad operativa, impulsadas por herramientas de inteligencia artificial, automatización y estrategias omnicanal que integran redes sociales, comercio electrónico y tiendas físicas.

Cali también se destaca por su oferta de eventos que conectan a los actores del sector. Uno de ellos es el Mindfull Fest 2025, encuentro que fusionó moda, bienestar, gastronomía y arte. Para Rojas, este tipo de iniciativas fortalecen el ecosistema local al reunir a emprendedores, plataformas digitales y creadores de contenido. Durante el evento, el clúster Fashion Ecommerce promovió espacios de diálogo sobre los desafíos del comercio electrónico, con la participación de Armando Ortiz (El Mindo), quien destacó la importancia de un entretenimiento con propósito como motor del emprendimiento digital caleño.

El impacto de esta articulación se refleja en la consolidación de marcas como Quest, QST y Ters Apparell, que hoy compiten con firmas de Bogotá y Medellín gracias a la digitalización y la profesionalización empresarial.

Con un ecosistema fortalecido, talento emergente y un enfoque estratégico hacia la innovación, Cali se proyecta como la capital del retail de moda en Colombia, capaz de atraer inversión, generar empleo y marcar tendencia a nivel nacional.