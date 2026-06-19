“Tiene el celular de mi amigo”: multitud enfrentó a mujer durante festejos del Mundial

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Los festejos por la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 terminaron con momentos de tensión sobre la Avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de que una mujer fuera señalada por presuntamente haber robado varios teléfonos celulares a aficionados que celebraban el triunfo del Tricolor.

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De acuerdo con videos difundidos en redes sociales por la periodista Laura Brugés, la mujer fue localizada a la altura de la Glorieta de Sevilla después de que una de las víctimas logró rastrear la ubicación de su dispositivo móvil.

Al interceptarla, varios ciudadanos aseguraron que entre sus pertenencias fueron encontrados al menos ocho teléfonos celulares, lo que provocó la indignación de los presentes.

“Ladrona, ladrona, ahí tiene ocho celulares, no la dejen ir, tiene el celular de mi amigo”, se escucha gritar a varias personas mientras elementos de la policía intentaban controlar la situación.

Según los testimonios difundidos en redes, algunos afectados intentaron comunicarse al número de emergencias 911 para reportar el caso; sin embargo, señalaron que no obtuvieron respuesta inmediata.

En las imágenes también se observa a la mujer, quien vestía una blusa blanca y aparentemente viajaba en un automóvil gris, mientras hablaba por teléfono y era resguardada por policías que aguardaban la llegada de refuerzos.

Uno de los afectados incluso se acercó para exigir la devolución de su dispositivo, mientras los uniformados dialogaban con la señalada y trataban de esclarecer lo ocurrido.

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La escena generó incertidumbre entre los asistentes, quienes cuestionaron el procedimiento que seguirían las autoridades y exigieron que la mujer fuera presentada ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado oficialmente si la mujer fue detenida ni si existe alguna denuncia formal relacionada con los dispositivos encontrados.