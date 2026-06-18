El alarmante video que muestra cómo se tomaron un bus del SITP para robar a todos los pasajeros en Bogotá

Un nuevo asalto masivo en el componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) encendió las alarmas en el sur de Bogotá. Un video grabado por residentes desde un apartamento captó el instante preciso en el que un grupo de hombres abordó de manera violenta un autobús que cubría la ruta 688 (La Toscana), intimidando a los usuarios para despojarlos de sus objetos de valor en plena marcha nocturna.

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El incidente, reportado inicialmente por redes sociales, ocurrió en la avenida Guayacanes, frente a un establecimiento comercial de cadena. Las imágenes muestran cómo el vehículo reduce su velocidad, situación que aprovecharon los atacantes para irrumpir por la puerta delantera. Según las versiones preliminares del caso, los sujetos saltaron la registradora de control de acceso, neutralizaron al conductor del automotor y posteriormente avanzaron hacia los asientos traseros para amedrentar a los ciudadanos.

En cuestión de segundos, los delincuentes sustrajeron dispositivos móviles, billeteras y maletas. La secuencia audiovisual detalla el movimiento irregular dentro del vehículo iluminado y la posterior huida a pie de los sospechosos, quienes cruzaron corriendo los carriles de la avenida principal para dispersarse por las calles del sector.

¿Hubo capturas? Lo que se sabe del operativo policial

La reacción de los cuadrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá se produjo tras la alerta ciudadana. Por lo que, al parecer los uniformados lograron interceptar a varios de los presuntos responsables del asalto en las zonas aledañas. En el procedimiento se habrían recuperado múltiples teléfonos celulares y pertenencias hurtadas minutos antes.

No obstante, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto a la empresa TransMilenio, mantienen bajo revisión la confirmación definitiva del número de capturados y el balance de lesionados. Ante este escenario, las autoridades locales reiteraron el llamado a los pasajeros afectados para que interpongan las denuncias formales correspondientes, un requisito indispensable para proceder con la judicialización y la posterior devolución de los elementos recuperados.

Un reflejo de las alarmantes estadísticas de criminalidad vial

Este hecho delictivo se suma a una problemática recurrente en la infraestructura de movilidad de la capital. Aunque las bases de datos oficiales están en constante actualización, los registros previos exponen la vulnerabilidad del sistema de transporte.

De acuerdo con un análisis técnico presentado por la concejal Diana Diago con base en reportes institucionales, el año pasado cerró con un consolidado de 12.223 hurtos dentro de los buses y estaciones de la red de transporte masivo.

El estudio de la cabildante especificó que los días viernes representan las jornadas con mayor vulnerabilidad operativa, promediando 42 incidentes por día, lo que equivale a un robo cada 26 minutos en la ciudad. Asimismo, la franja horaria comprendida entre las 7:00 p. m. y las 10:00 p. m. se mantiene catalogada como el intervalo de mayor riesgo para los usuarios de las rutas zonales y troncales.