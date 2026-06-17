“Beto Coral no es un espía”: Petro le exige a senador republicano respeto por influencer detenido en EE. UU.

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La reciente detención del influencer ‘Beto’ Coral en Estados Unidos ha vuelto a elevar la tensión entre Colombia y ese país. El presidente Gustavo Petro se pronunció y arremetió contra el congresista colombo-americano Bernie Moreno, quien había celebrado la detención.

(Lea más noticias sobre este caso dando clic en: ¿Quién es Beto Coral? El activista político colombiano arrestado por agentes de ICE en EE. UU.).

Todo empezó con una alerta que elevó el periodista Daniel Coronell, quien advirtió que Coral estaba siendo detenido por agentes del ICE de Estados Unidos. Uno de los agentes habría dicho que se trataba de una orden del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

Ante estos hechos, el congresista Bernie Moreno se pronunció en su cuenta oficial en la red social X. “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, sostuvo Moreno en su trino.

La detención y el posterior pronunciamiento de Bernie Moreno desataron la molestia del presidente Gustavo Petro, quien reaccionó con dureza en la misma red social.

“Señor Bernie Moreno es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones (SIC)”, advirtió Petro en X.

Además, defendió a Coral y recordó que es hijo de un policía que contribuyó a la lucha contra el narcotraficante Pablo Escobar. Luego, le exigió respeto al congresista estadounidense.

“¡Respételo!Y si se asiló en EEUU y se le concedió el asilo, ese es un derecho de la humanidad. Los EEUU le concedió el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes. Ahora sí se indulta narcotraficantes y se expulsa a los que lucharon contra el narcotráfico, allá ustedes. Les sugiero que dejen de pensar que es primero subir a la presidencia a un ciudadano de los EEUU y no mirar sus antecedentes de alianza con el narcotráfico”, advirtió Petro, haciendo referencia a Abelardo de la Espriella, quien ha estrechado sus relaciones con el gobierno estadounidense de Donald Trump, quien le ha manifestado su apoyo público.

“Yo sé que ustedes engañan a Trump, pero que alguien que tenga la información adecuada le hable directamente al presidente Donald Trump. Ya censuraron que yo mismo fuera a dar una conferencia en una universidad de Bostón en dónde me invitaron. Ahora censuran periodistas colombianos. El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros, el señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno, lo censuran y le quitan el derecho al asilo, ojo con separarlo de su hijo (SIC)”, puntualizó el primer mandatario.

Adicionalmente, sostuvo que este tipo de acciones no son propias de una democracia y le recordó a Bernie Moreno que él mismo proviene de Colombia.