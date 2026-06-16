Extranjero que estaba con niño en balcón de Usaquén denunciará a personas que grabaron videos y lo señalaron de abuso

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Después de que las autoridades descartaron que el niño que se encontraba con un ciudadano estadounidense en un balcón de la localidad de Usaquén fuera víctima de cualquier tipo de violencia sexual, se conoció que el extranjero tomará acciones legales contra las personas que lo señalaron de haber cometido delitos contra el menor de edad.

(Lea más noticias sobre este caso dando clic en: Autoridades advierten que está “totalmente descartada” violencia sexual contra niño en balcón de Usaquén).

De acuerdo con la información publicada por la emisora Blu Radio, las personas que grabaron videos y señalaron al extranjero de abuso sexual serán denunciadas por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, injuria y calumnia.

Según el medio de comunicación, el proceso estará en cabeza del abogado Fabio Humar, quien advirtió que esas denuncias se radicarán ante la Fiscalía General de la Nación en el transcurso de esta semana.

Directora del ICBF descartó violencia sexual contra el niño en balcón de Usaquén

Los señalamientos contra el ciudadano extranjero se dieron después de que fue visto junto a un niño en un balcón en un apartamento de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Al parecer, varios ciudadanos grabaron al hombre, sacaron las imágenes de contexto y empezaron a señalarlo de intentar cometer un presunto abuso sexual.

Poco después se conoció que se trataba del padre adoptivo del niño y que en el apartamento se encontraban otros dos menores de edad.

La indignación creció rápidamente, se difundió en redes sociales y desembocó en la captura del extranjero. Sin embargo, cuando las autoridades adelantaron las respectivas investigaciones encontraron que se habría tratado de una confusión.

“No hubo, y esto es muy importante aclararlo por los niños, por todo lo que pasó, es que está totalmente descartada la violencia sexual. El escenario que se pintó en redes sociales y medios está completamente descartado”, sostuvo la directora del ICBF, Astrid Cáceres.

De hecho, tras constatar que no había ningún tipo de vulneración contra los niños, las autoridades judiciales no le imputaron cargos al ciudadano extranjero y lo dejaron en libertad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó estos hechos como un episodio de “paranoia colectiva”, pues los señalamientos contra el extranjero no correspondían con la realidad.

“Esta amenaza tiene que ver con la desinformación que viaja muy rápido en las redes sociales, viaja más rápido que la verdad, que produce de alguna manera una paranoia colectiva”, advirtió el ministro de Defensa.