Autoridades advierten que está “totalmente descartada” violencia sexual contra niño en balcón de Usaquén

El estadounidense fue capturado y dejado en libertad porque no hallaron pruebas en su contra

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El caso de un ciudadano estadounidense que fue grabado junto a un menor de siete años en un balcón de un apartamento de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, dio un giro después de que las autoridades adelantaron las respectivas investigaciones. Aunque algunos vecinos habían asegurado que se trató de un presunto caso de violencia sexual, lo cierto es que las entidades que se encargaron del caso no hallaron ninguna prueba al respecto.

(Lea más detalles sobre este caso dando clic en: Se conoció testimonio del menor visto en balcón de Usaquén con extranjero que estaba en proceso de adoptarlo).

Así lo señaló la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quien en entrevista de este 16 de junio con la emisora Blu Radio recordó que la prioridad de la entidad que preside es velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

“No hubo, y esto es muy importante aclararlo por los niños, por todo lo que pasó, es que está totalmente descartada la violencia sexual. El escenario que se pintó en redes sociales y medios está completamente descartado”, explicó la directora del ICBF.

De hecho, fue por esta misma razón que la Fiscalía no encontró razones para iimputarle ningún delito al extranjero, quien había sido capturado en medio de una ola de indignación en el norte de Bogotá.

La versión del niño que se encontraba con el extranjero en el balcón

A esto se suma una versión que fue divulgada por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo según la cual el niño que se encontraba con el extranjero habría explicado qué fue lo que ocurrió.

De acuerdo con ese testimonio, él se había enojado con sus hermanos por un juguete y el extranjero lo había sacado al balcón para ayudarle a respirar. Esta versión también fue compartida por la directora del ICBF.

“Ocurre un incidente con unos elementos con los que estaban jugando, hubo un conflicto con la niña y ahí se desata la necesidad de que el niño tome aire, respire. El papá sacó al niño a respirar”, advirtió la alta funcionaria.