Tenga en cuenta: así funcionará el pico y placa en la semana del martes 16 al domingo 21 de junio

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó como va a operar la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del martes 16 al domingo 21 de junio. En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5; y en días pares están autorizados para movilizarse los de con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

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Tenga presente que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Rotación diaria

Martes 16 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 17 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 18 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 19 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 20 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 21 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

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Ley seca por elecciones

Por los comicios de segunda vuelta presidencial el próximo domingo 21 de junio, desde el viernes 19 a las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 a las 12:00 m. regirá la ley seca en toda la ciudad. Durante este lapso de tiempo, estará restringido el consumo, venta y comercialización en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacios públicos de bebidas embriagantes.