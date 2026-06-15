Se conocen nuevos detalles sobre el presunto caso de abuso infantil por hombre extranjero en Usaquén

En la tarde del domingo, 14 de junio, las autoridades confirmaron la captura del hombre extranjero señalado de abusar de un menor de edad en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.El individuo, de nacionalidad estadounidense, se encontraba en el balcón de un apartamento del edificio Niido, en el barrio Navarra, agrediendo sexualmente a un niño a la vista de los vecinos y transeúntes.

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“Fue algo muy impactante. Al principio pensé que era un juego, pero luego varios vecinos empezamos a gritarle ‘abusador, suéltelo’, porque todos estábamos viendo lo que ocurrió (...) Aun así, el hombre continuó y después entró al niño al apartamento, cerró el balcón y desapareció”, narró un testigo de los hechos, quien estuvo entre el grupo de vecinos que hicieron presencia alrededor del edificio con la intención de parar lo que estaba ocurriendo.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el sujeto es retirado del edificio por la Policía, mientras un grupo de personas expresan su inconformidad y le gritan insultos en rechazo al abuso presenciado.

Los hallazgos de las autoridades al ingresar al apartamento del edificio Niido

“En coordinación con infancia y adolescencia, se ingresa al apartamento, y es así que se encuentran tres menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica”, indicó el coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.

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Los menores al instante fueron trasladados a un centro asistencial, lugar en el que recibieron atención médica y acompañamiento psicológico, en cumplimiento del protocolo de atención para víctimas de delitos sexuales. Ahí mismo se encontraba el presunto agresor, un hombre estadounidense de 35 años proveniente de Texas, el cual fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Allí deberá esperar la imputación de cargos, mientras fiscales especializados en delitos sexuales avanzan en la investigación. En cuanto a los menores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por medio de su cuenta en X , informó que un equipo de la Defensoría de Familia estaba acompañándolos para garantizar su protección.

Una de las primera hipótesis establece que al parecer los tres menores habrían sido adoptados, por lo que las autoridades se encuentran investigando la legalidad de este proceso, así como las razones de presencia del hombre estadounidense en el país.

“El ciudadano de nacionalidad extranjera está siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente por los presuntos hechos de acto sexual abusivo con menor de 14 años”, dijo el teniente coronel Norberto Caro.