Donald Trump confirma acuerdo con Irán para frenar la guerra y abrir el estrecho de Ormuz: “Que fluya el petróleo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que, tras extensas negociaciones, su país alcanzó un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Por medio de su red social, Truth Social, el mandatario celebró la decisión tras meses de guerra en el país de Oriente Medio: “El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”.

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“Barcos del mundo, enciendan sus motores”

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, agregó.

Desde Pakistan, nación que ejerció como mediador entre Irán y EE. UU., el primer ministro, Shehbaz Sharif, anunció que las dos partes declararon el “el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”. El texto, del que áun no se conocen los detalles específicos, y permanecerá como un memorando de entendimiento hasta su firma oficial.

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El documento se firmará en Suiza

Así pues, el acuerdo se firmará oficialmente el próximo viernes 19 de junio en Suiza, según señaló el pakistaní, quien también agradeció a los dos países “por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto” y a Qatar, Turquía y Arabia Saudí por participar en la mediación.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, declaró que espera asistir a la firma del acuerdo, de la cual aún están por definirse los detalles logísticos, y reveló que hasta el propio Trump podría ir al evento. Además, ante la cadena FOX News, expresó: “Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche”.

Irán habla de lo pactado

Por su parte, desde el gobierno iraní, señalaron que la firma del acuerdo no significa que Teherán confíe en “el enemigo”, y advirtieron que en caso de que la República Islámica considere que Estados Unidos ha violado los términos, “tomarán sus propias medidas”. Además, según la agencia semiestatal iraní Mehr, después del memorando vienen más negociaciones de 60 días para tratar cuestiones como el levantamiento de sanciones y el programa nuclear iraní.