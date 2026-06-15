¿De regresó a casa? Pilas así funcionara el pico y placa regional para ingresar a Bogotá hoy lunes 15 de junio

Termina el puente festivo y miles de viajeros se preparan para retornar a la capital del país. Bajo el lema “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, la Secretaría de Distrital de Movilidad ya tiene listo el operativo de retorno y recuerda a la ciudadanía que para evitar trancones y sanciones, este lunes festivo 15 de junio de 2026 se aplicará de manera estricta la medida de pico y placa regional en los principales accesos a la ciudad.

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Si usted se encuentra en las carreteras del país y su destino final es Bogotá, programe con tiempo su viaje para que no lo coja la restricción. Aquí le contamos detalladamente cómo operará la medida y cuáles son los corredores viales que debe tener en cuenta.

¿Cómo operarán los horarios de restricción?

La Alcaldía Mayor y las autoridades de tránsito recordaron que el ingreso por placas estará dividido en dos turnos durante la tarde:

De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: Solo se permitirá el ingreso a vehículos particulares con placas terminadas en número PAR (0, 2, 4, 6 y 8) .

Solo se permitirá el ingreso a vehículos particulares con . De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: El acceso estará habilitado únicamente para automotores con placas terminadas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9) .

El acceso estará habilitado únicamente para automotores con . ¡Ojo al dato! Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., no habrá restricciones, por lo que cualquier vehículo particular podrá ingresar a la capital sin importar el último dígito de su placa.

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Los 9 corredores viales donde aplica la medida

Tenga en cuenta que el pico y placa regional rige en las entradas más importantes de la ciudad, por lo que las autoridades realizarán controles en los siguientes puntos:

Autopista Norte: Desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte - sur). Autopista Sur: Desde el límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá (sentido sur - norte). Avenida Centenario (Calle 13): Desde el Río Bogotá hasta la Avenida Cali / Carrera 86 (sentido occidente - oriente). Avenida Calle 80: Desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente - oriente). Avenida Carrera 7: Desde la calle 245 hasta la calle 183 (sentido norte - sur). Avenida Boyacá - Vía al Llano: Desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua Vía al Llano (sentido sur - norte). Vía Suba - Cota: Desde el Río Bogotá hasta la Avenida Calle 170 (sentido norte - sur). Vía La Calera: Desde el Peaje Patios hasta la Avenida Carrera 7 (sentido oriente - occidente). Vía a Choachí: Desde la Vía Monserrate hasta la Avenida Circunvalar (sentido oriente - occidente).

Llamado a la corresponsabilidad y recomendaciones

La Secretaría de Movilidad extendió un llamado a los conductores para que actúen bajo principios de corresponsabilidad y cultura ciudadana. No planear el viaje con anticipación no solo puede acarrearle una multa económica inmovilización del vehículo, sino que también incrementa el caos vehicular en las zonas limítrofes de la ciudad.