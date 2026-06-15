Capturan a hombre en Yumbo señalado de asesinar a su pareja y hacerlo pasar como una muerte natural

Las autoridades capturaron en Cali a un hombre que llevaba meses ocultándose tras el presunto asesinato de su esposa, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Yumbo, Valle del Cauca. El individuo, de 27 años, es acusado del feminicidio agravado de su pareja, Jacqueline Agudelo Becerra, a quien habría hecho pasar como fallecida por una muerte natural.

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Tras el crimen, el hombre, de quien no se ha revelado la identidad, se dirigió al Hospital de Yumbo diciendo que la mujer no despertaba, con el fin de engañar a los médico y policías y hacer pasar el hecho como una muerte por causas naturales. Sin embargo, el estado en el que se encontraba el cuerpo de la mujer generó sospechas entre los profesionales de la clínica.

“Este sujeto intento evadir la justicia como una muerte natural, gracias a las labores e logró evidenciar que la victima fue agredida violentamente por su pareja sentimental en su hogar" señaló Mayor Martha Orejuela, Jefe Patrulla Púrpura, Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Poco después, medicina legal definió que Jacqueline murió por trauma craneoencefálico producido por una agresión física severa, el cual habría ocurrido al interior de la vivienda donde residían ambas personas. Por ello, las autoridades reforzaron las labores de seguimiento e inteligencia para dar con el agresor, quien estuvo siete meses ocultándose en distintos barrios de Cali para evadir la justicia.

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Finalmente, lo encontraron en el barrio Los Chorros, al occidente de la ciudad, y lo pusieron a disposición de las autoridades para que responda por el delito de feminicidio agravado. El hombre fue presentado ante un juez, quien legalizó el procedimiento e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.