Video | Así fue el impresionante choque entre dos helicópteros en Brasil que dejo 6 víctimas mortales

El video del choque de helicópteros en Brasil se viralizó en redes sociales tras registrar el instante exacto del impacto en el aire.

Un grave accidente aéreo ocurrido este domingo en Rio de Janeiro, Brasil, ha generado impacto mundial tanto por la inusual forma en que ocurrió la tragedia como por las víctimas mortales del hecho, entre quienes se encuentran dos figuras reconocidas de la música y el internet. Dos helicópteros ques se movilizaban por el oeste de la ciudad brasileña chocaron y se desplomaron sobre un estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio que afectó a cerca de 20 vehículos.

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Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos miembros de la tripulación de las dos aeronaves accidentadas en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca. Una de las víctimas fue el cantante estadounidense Oliver Tree, de 28 años, famoso por hits como Life Goes On y Miss You, y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi.

Los otros fallecidos fueron el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota; el director argentino de videoclips Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quienes comandaban los dos helicópteros.

Según el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ambos pilotos contaban con “mucha experiencia” y hasta se desempeñaban como instructores de aviación. El funcionario también reveló que las aeronaves estaban realizando vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense.

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Por el momento, las causas de este siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña, ya que aún no se conoce específicamente qué causó la colisión.