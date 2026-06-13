Policía y Alcaldía ofrecen millonaria recompensa tras atentado a Pedro Ordóñez, excontralor de Cali

Un nuevo hecho de violencia sacude a la capital del Valle del Cauca. Pedro Antonio Ordóñez, quien se desempeñó como Contralor de Santiago de Cali entre 2022 y 2025, fue víctima de un atentado sicarial este sábado en el occidente de la ciudad. Según el reporte preliminar de las autoridades, el exfuncionario recibió un impacto de bala en uno de sus hombros alrededor de la 1:00 de la tarde.

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Por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico donde fue intervenido quirúrgicamente. Por su parte, las autoridades confirmaron que Ordóñez se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, aunque permanece bajo observación médica. La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los móviles.

Hasta el momento no se han reportado capturas ni se ha revelado la identidad de los responsables. Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien brinde información que permita identificar y capturar a los autores del atentado. Las autoridades realizan operativos en varios sectores de la ciudad en busca de los sicarios.

Ordóñez fue elegido por el Concejo de Cali como Contralor Distrital para el periodo 2022-2025. Durante su gestión se destacó por realizar múltiples auditorías a entidades como Emcali y Metrocali, en las que se evidenciaron hallazgos por millonarios presuntos detrimentos al erario.

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Su labor también generó controversias, incluyendo investigaciones de la Procuraduría por presuntas omisiones en algunos procesos. Este atentado ocurre en medio de un clima de creciente inseguridad para servidores públicos y líderes políticos en Cali y el Valle del Cauca.

En las últimas semanas se han registrado amenazas contra concejales y el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada, lo que ha encendido las alarmas sobre la protección a funcionarios. La Policía, a través del teniente coronel Carlos Latorre, comandante operativo (e) de la Metropolitana, se pronunció sobre el caso y aseguró que se encuentran trabajando para dar con los responsables.