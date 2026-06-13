Mandan a la cárcel a presuntos implicados en el asesinato del periodista Cristian Herrera

La investigación por el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, perpetrado el pasado 6 de junio en Cúcuta, Norte de Santander, sigue avanzando y recientemente concretó la judicialización de varios presuntos implicados. John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías por su supuesta participación en el crimen.

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Según los elementos probatorios recopilados por el ente acusador, Portillo González, a bordo de un taxi, habría seguido a la víctima en su lugar de residencia y otros sitios que frecuentaba. Posteriormente, se reunió con Vesga Arenas, y juntos habrían vigilado del cerca la vivienda con el propósito de alertar sobre el momento en el que debía ejecutarse el homicidio del periodista.

Después, Duque Andrade llegó al lugar indicado y sin descender de la motocicleta en la que se transportaba, al parecer, le disparó al comunicador y huyó del sitio. Herrera fue trasladado en una ambulancia para recibir atención médica, pero murió en el trayecto por la gravedad de las heridas.

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Las labores de policía judicial indican que el crimen estaría relacionado con el ejercicio profesional de la víctima, quien antes había recibido amenazas del grupo delincuencial autodenominado como ‘La Familia de la P’.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres celulares.