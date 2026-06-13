“Es la noticia más importante de mi gobierno”: Petro sobre importante cifra de reducción de la pobreza

Durante la noche de este viernes 12 de junio el presidente Gustavo Petro hizo una alocución transmitida por las redes sociales del Gobierno Nacional para referirse a la reducción de la pobreza que se registró en Colombia en 2025, según las cifras compartidas hoy por el Dane.

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“Tengo el gusto de brindarles una noticia que para mí es la más importante de mi gobierno. Es la que más me representa y por la cual he luchado estos cuatro años y en mi vida en general, buscando resultados como estos que hoy puedo presentar ya en la realidad, no simplemente en discursos. Se trata de las estadísticas oficiales de pobreza monetaria, pobreza extrema y Gini, que es la desigualdad social, a finales de 2025″, puntualizó Petro en su intervención.

Asimismo, señaló que estos resultados aún no reflejan los efectos que podría generar el pronunciado aumento que tuvo el salario mínimo para este 2026, pues en ese sentido consideró que la pobreza podría bajar aún más durante el presente año.

¿Cuáles son las cifras del Dane sobre la reducción de la pobreza?

En efecto, durante este viernes 12 de junio el Dane reveló que la pobreza monetaria en Colombia pasó de afectar al 31,8 % de la población en 2024 a el 28 % en 2025.

“Hoy puedo decirles que tenemos la tasa de pobreza en Colombia más baja del siglo y unas pendientes que nos reflejan la magnitud de la intensidad de la caída de la pobreza en 2025″, sostuvo el presidente Petro. Además, apuntó que, según las cifras reveladas por el Dane, durante el 2025 más de 1,7 millones de personas dejaron de estar en pobreza monetaria y cerca de 1 millón de personas salieron de la pobreza extrema.

El presidente Petro también arremetió contra el gobierno de su antecesor, el expresidente Iván Duque, pues consideró que el fuerte crecimiento de la pobreza monetaria y la pobreza extrema en 2020 y 2021 estuvo relacionado con una “mala política ante el covid”.

Vale decir, sin embargo, que la caída de ambos tipos de pobreza empezó a registrarse con fuerza durante los últimos años del gobierno Duque.

Adicionalmente, la importante caída en la pobreza que el presidente Petro atribuye a las políticas de su Gobierno (como el alza del salario mínimo de dos dígitos y la profundización de programas sociales) ha estado marcada por múltiples factores que no sólo dependieron de él. Entre otras cosas, los expertos también han mencionado que el control de la inflación, que ha estado en cabeza del Banco de la República, ha conseguido que el poder adquisitivo de los colombianos se mantenga. A esto se suman factores como las remesas, que es el dinero que envían los colombianos que residen en el exterior y las mejoras en el empleo.