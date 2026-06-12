Galán sacó pecho por reducción de la pobreza en Bogotá y Petro le respondió

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, volvieron a tener un cruce de declaraciones en sus redes sociales. ¿La razón? El Dane informó que en la capital colombiana se redujo sustancialmente la pobreza en 2025.

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El dato es, sin duda, muy positivo no solo para Bogotá, sino también para toda Colombia. De hecho, según el informe del Dane, la pobreza monetaria pasó de 31,8 % en 2024 a 28 % en todo el país. En otras palabras, casi 1,8 millones de personas salieron del umbral de pobreza en un año. Además, la pobreza extrema tuvo un descenso histórico tras caer al 9,6 %.

Galán celebró en su cuenta de X que Bogotá fue una de las ciudades que más jalonaron la reducción de la pobreza a nivel nacional.

“Este es un logro importante. No es un número más, son miles de personas que progresan, que salen adelante y que viven mejor. Con transferencias monetarias que les llegan a quienes más lo necesitan —a personas en pobreza extrema, personas mayores, personas con discapacidad— , con una política ambiciosa de reactivación económica, y con apoyo a jóvenes para su educación, entre otras políticas, hemos logrado que la población equivalente a toda una ciudad como Manizales salga de la pobreza monetaria. Falta mucho, sin duda, pero vamos por buen camino y no vamos a descansar en la lucha frontal contra la pobreza", comentó el alcalde en su cuenta oficial en la red social X.

Los argumentos de Petro sobre la reducción de la pobreza

A través de su cuenta de X, Petro le respondió a Galán y advirtió que varias de las políticas del Gobierno Nacional han apalancado la mejora en el poder adquisitivo de los ciudadanos más pobres.

“La pobreza monetaria disminuye en las cabeceras urbanas y en todas las regiones rurales gracias a dos hechos fundamentales: 1. Aumento de ingresos de las familias gracias al crecimiento de los ingresos reales, aún no se mide el efecto del salario vital que fué este año. 2. A mantener bajo el crecimiento de los precios de los alimentos”, argumentó el presidente Petro.

Adicionalmente, sostuvo que Bogotá es la ciudad más benefeciada con estas políticas debido a que tiene un mayor porcentaje de personas trabajando en el sector formal. Según el presidente, esto redundó en un enriquecimiento de la clase media.

El mandatario, además, le envió un mensaje electoral a esos ciudadanos.

“Ojalá a la clase media bogotana no caiga en el engaño de cortar este enorme avance social del país: disminuir la pobreza, porque disminuiría el mercado interno de la ciudad, la poblacion asalariada por despido masivo, y sería literalmente, el suicidio de la clase media. En mi gobierno usted, alcalde puede ver la época de oro de la clase media colombiana y la mayor disminución de la pobreza en todo el siglo. Ambos éxitos están profundamente relacionados. Los mismos sucede con Medellín, Bucaramanga y Cúcuta y en los demás municipios del país (SIC)”, puntualizó Petro en X.