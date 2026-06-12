“Me ha censurado”: Petro dice que la Comisión de Regulación de Comunicaciones le negó transmitir alocución en tv

Aunque el presidente Gustavo Petro había logrado que múltiples de sus alocuciones fueran transmitidas en los canales nacionales, la Comisión de Regulación de Comunicaciones puso reglas sobre estos espacios en octubre del año pasado. Este 12 de junio le habría impedido que se transmitiera una nueva alocución en la cual va a referirse a la histórica reducción en las cifras de pobreza.

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El primer mandatario confirmó los detalles de este rifirrafe a través de un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

“La CRC me ha CENSURADO, para ellos la reducción histórica de pobreza en Colombia, no es importante, no les importa”, sostuvo el mandatario en su publicación. Sin embargo, sostuvo que se dirigirá a los colombianos esta misma noche.

“A las 7pm por medio de las redes sociales de la presidencia y mías, haremos pública la alocución que nos han censurado”, añadió el primer mandatario.

Histórica reducción de la pobreza en Colombia

La razón por la cual el presidente Gustavo Petro va a dirigirse a los colombianos durante esta noche es el reciente anuncio que hizo el Dane sobre la histórica reducción de la pobreza en el país. Según esa entidad, entre 2024 y 2025 la pobreza monetaria en Colombia pasó del 31,8 % al 28 %. En otras palabras, cerca de 1,8 millones de personas salieron del umbral de la pobreza.

Aunque esta caída en la pobreza responde a múltiples factores, el presidente Petro reivindicó esta disminución como un logro de su gobierno.

“He logrado a 31 de diciembre del 2025, con los datos oficiales del DANE, y sin que aún hubiéramos decretado el Salario Vital, sacar 4 millones de personas de la pobreza monetaria desde el día que nos dejó Duque y Restrepo el gobierno. Cuatro millones de personas, que se volverán 5 millones el 6 de agosto del 2026 cuando me despida de ustedes.Saqué 1.000.000 de personas de la pobreza extrema para 31 de diciembre del 2025 (SIC)”, señaló Petro en su cuenta de X.