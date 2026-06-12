Así actuaba quiropráctico en Tabio señalado de abuso sexual: pacientes denunciaron graves agresiones durante las citas

Un hombre que ejercía como quiropráctico en el municipio de Tabio, Cundinamarca, fue judicializado recientemente por múltiples señalamientos de abuso sexual en contra de varias pacientes. El presunto responsable, Jhon Fredy Núñez Montaña, ofrecía servicios de terapias y masajes a domicilio y durante ellos, presuntamente, llevaba a cabo su actual ilícito.

Lea también: “Es bastante tontico”: Armando Benedetti se va con toda contra Carlos Carrillo por decir que participa en política

Núñez Montaña iba a los lugares de residencia de las mujeres que lo contactaban y, al parecer, se ganaba la confianza de las víctimas. Así, en medio de las sesiones y procedimientos programados, las sometía a distintos vejámenes y agresiones en contra de su voluntad.

Hasta el momento, la Fiscalía ha identificado a dos personas afectadas, de 27 y 31 años, en hechos ocurridos en agosto de 2022 y julio de 2024, respectivamente. Las investigaciones del ente acusador indicaron que en uno de estos casos el hoy procesado habría ejercido actos indecorosos, mientras que en el otro habría accedido sexualmente a la paciente.

Esto le puede interesar: Donald Trump reiteró su “respaldo total e incondicional” a De La Espriella tras quejas de Petro en Estados Unidos

Las autoridades confirmaron que actualmente el mencionado quiropráctico permanece privado de la libertad en centro carcelario por otro caso en contra de la libertad sexual de las mujeres. Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca lo citó a audiencia de imputación y le formuló cargos por acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, y acceso carnal o acto sexual abusivos con persona incapaz de resistir.

A pesar del material probatorio con el que cuenta la Fiscalía, el sujeto no aceptó ninguno de los señalamientos en su contra, sin embargo, deberá permanecer en prisión mientras que avanzan sus distintos procesos judiciales.