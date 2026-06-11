“Mientras no me destripen”: Sofía Petro le hizo ácida crítica a Abelardo de la Espriella en sus redes sociales

Una de las hijas del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro, es reconocida en redes sociales por expresar sus posiciones frente a la actualidad política del país. En una de sus historias de Instagram publicada en la noche del 10 de junio, Sofía se estaba despidiendo de sus seguidores y aprovechó para hacer un ácido comentario sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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“Yendo a dormir tranquila mientras no me destripen. (No hay dos extremos. Hay uno)”, escribió la joven en su publicación de Instagram.

De fondo, incluyó un audio de De la Espriella en el cual afirmaba: “Y sepan ustedes, señores de la izquierda, en mí tendrán a un enemigo acérrimo que hará todo lo posible para destriparlos y enfrentarles, determinada y decididamente. A esa plaga hay que erradicarla”.

Las declaraciones, en efecto, las hizo durante una entrevista con la emisora La FM a finales de julio del año pasado. El tema del espacio era el fallo de primera instancia que había hallado culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos (semanas más tarde sería absuelto en segunda instancia). Allí De la Espriella estaba señalando que se trataba de una decisión injusta y, antes de lanzar oficialmente su campaña presidencial, se refirió a las posturas que tendría en su eventual gobierno.

Las declaraciones de De la Espriella y el antecedente de la UP

Las advertencias que hizo De la Espriella pronto generaron una ola de rechazo desde distintos sectores, pues la historia política de Colombia ha estado marcada por la violencia, especialmente contra colectividades de izquierda. Ejemplo de ello fue el genocidio contra la Unión Patriótica, que se registró entre los años 80 y los años 2000 y que les causó la muerte a más de 6.000 personas que comulgaban con ideas de izquierda, según las cifras compartidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Estos hechos fueron tan graves que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo confirmó que se trató de un genocidio, sino que también condenó al Estado colombiano.