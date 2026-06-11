Iván Cepeda denunció a Abelardo De La Espriella ante la Fiscalía y la CPI por presuntos nexos con paramilitares

Iván Cepeda anunció una nueva ofensiva judicial contra Abelardo de la Espriella, abogado y también candidato presidencial, al confirmar que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional, CPI, por presuntos hechos relacionados con estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

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Durante su intrenvención, Cepeda aseguró que esta acción es apenas el primer paso de una serie de denuncias que promoverá contra De la Espriella. “Es la primera de varias acciones que vamos a emprender contra el señor abogado y candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella”, dijo al iniciar su declaración.

El senador explicó que la denuncia se presenta por tres presuntos delitos: concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito. Según su exposición, estos hechos estarían asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares.

“En esta denuncia se entabla por tres delitos asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y esos delitos son tres: concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito”, afirmó Cepeda.

El congresista también aclaró que, en su criterio, no se trata de repetir denuncias anteriores, sino de poner en conocimiento de las autoridades nuevos elementos que, según él, han surgido en escenarios judiciales, de documentación y esclarecimiento de la verdad.

“Aclaro que esta acción no es la repetición de otras acciones penales que se han emprendido en el pasado contra De la Espriella, puesto que nuestro escrito de denuncia incluye elementos nuevos que han ido apareciendo en el tiempo, especialmente en distintos escenarios de carácter judicial”, señaló.

¿Qué dijo Cepeda sobre FIPAZ?

Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con la Fundación Iniciativas por la Paz, FIPAZ, organización que, según Cepeda, surgió en los primeros años de la década del 2000 y tuvo como presidente a Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el senador, FIPAZ habría participado en el proceso de desmovilización de las AUC cuando esas estructuras aún no se habían desmovilizado por completo. Además, sostuvo que instancias como la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y Justicia y Paz habrían caracterizado esa fundación como un instrumento usado por el paramilitarismo para ampliar su influencia política y social.

“FIPAZ fue una organización que la Comisión de la Verdad (...) el Centro Nacional de Memoria Histórica y una sentencia de la jurisdicción de Justicia y Paz contra el Bloque Central Bolívar caracterizaron como organización que fue instrumento de los paramilitares, creado para ampliar su influencia social y haciendo uso de recursos de la organización”, sostuvo Cepeda.

En ese punto, el senador lanzó uno de los señalamientos más fuertes de su intervención. Según dijo, De la Espriella habría tenido un doble papel frente a esas estructuras.

“Es decir, que De la Espriella jugó el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares”, afirmó.

Esta afirmación, sin embargo, hace parte de la denuncia presentada por Cepeda y deberá ser evaluada por las autoridades competentes. Hasta ahora, con base en esta declaración, no existe una decisión judicial que determine responsabilidad penal contra De la Espriella por estos hechos.

El supuesto “entramado de nexos” que mostró Cepeda

Durante esta denuncia, Cepeda mostró una presentación titulada “Entramado de nexos documentados”, en la que vinculó a De la Espriella con varios exjefes paramilitares y antiguos actores del sistema judicial y político.

Entre los nombres mencionados aparecen Salvatore Mancuso, alias Ernesto Báez, alias Juancho Dique, alias Comandante Barbie, alias el Tuso Sierra, alias Macaco y el exfiscal Mario Iguarán.

Sobre Mancuso, Cepeda aseguró que el exjefe paramilitar ha declarado sobre su relación con De la Espriella y con FIPAZ.

“El señor Salvatore Mancuso ha afirmado en distintas declaraciones que Abelardo de la Espriella fue su amigo y conocido desde la infancia. Con él sostuvo una amistad por décadas”, dijo el senador.

También mencionó a alias Ernesto Báez, a quien señaló como una de las figuras que habría relacionado a FIPAZ con la estrategia política de las AUC. Según Cepeda, Báez habría reconocido que recurrió a De la Espriella para acercar sectores sociales y universitarios a los intereses del paramilitarismo.

“El señor Báez manifestó que recurrió expresamente a los servicios y a la colaboración de De la Espriella para acercar sectores sociales y particularmente tener una influencia en el sector universitario para que la labor de las Autodefensas Unidas de Colombia pudiera prosperar”, afirmó.

Otro de los señalamientos más delicados fue el relacionado con alias Juancho Dique. Cepeda aseguró que una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de octubre de 2013, habría ordenado investigar a De la Espriella por su presunta participación como intermediario en una oferta de dinero para que el exjefe paramilitar guardara silencio en Justicia y Paz.

“La Corte Suprema concluyó expresamente que De la Espriella fue enviado a visitar a Juancho Dique para ofrecerle un soborno y que no mencionara empresarios y políticos vinculados a la acción de los paramilitares”, dijo Cepeda durante su intervención.

Los presuntos nexos que mencionó el candidato del oficialismo Archivo: Iván Cepeda en su presentación de la denuncia

Las preguntas de Cepeda a la Fiscalía

Además de anunciar la denuncia, Cepeda cuestionó que varios de estos hechos no hayan tenido, según él, resultados judiciales visibles. En particular, preguntó por qué algunas compulsas de copias o investigaciones no habrían avanzado en la Fiscalía General de la Nación.

“La pregunta que formulo a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en esta denuncia, es por qué el órgano de investigación penal, es decir, por qué la Fiscalía no ha procedido a realizar investigaciones exhaustivas con órdenes judiciales que ha recibido de la Corte Suprema de Justicia contra el señor abogado y hoy candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella”, expresó.

Cepeda también aseguró que una investigación ordenada por la Corte Suprema no habría sido localizada dentro de la Fiscalía.

“¿Por qué la compulsa de copias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión del 21 de octubre de 2013, que ordenó investigar a De la Espriella, no pudo ser encontrada en la dependencia de la Fiscalía General de la Nación? Es decir, ¿por qué desapareció literalmente una investigación en contra de De la Espriella en la Fiscalía?”, preguntó.

Cepeda también sostuvo que la Corte Penal Internacional debería intervenir porque, según su denuncia, los hechos estarían relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares. En una de las imágenes presentadas durante la rueda de prensa se lee que la CPI debería actuar porque los crímenes serían de competencia universal, porque la Fiscalía presuntamente habría archivado o no investigado algunos hechos y porque existirían pruebas nuevas que la justicia colombiana no habría valorado.

“Le pido a la Corte Penal Internacional que, dado que los hechos que son objeto de investigación o deben serlo, han sido hechos en los cuales se han cometido o han estado comprometidos esos hechos con la comisión de crímenes que son parte del Estatuto de Roma, que haya una investigación en la Corte Penal Internacional”, aseguró Cepeda.

El candidato del Pacto cerró su intervención con un llamado a organizaciones de víctimas para que activen mecanismos judiciales y pidan que De la Espriella comparezca ante la justicia.

“Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que, a partir de este momento, el señor De la Espriella comparezca ante la justicia y sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, dijo.

Por ahora, todo lo anunciado por Cepeda corresponde a una denuncia penal y a una solicitud de investigación. No se trata de una condena ni de una decisión judicial en firme contra Abelardo de la Espriella. Serán la Fiscalía y, eventualmente, la Corte Penal Internacional, las que deberán definir si los hechos denunciados ameritan nuevas actuaciones.