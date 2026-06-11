Abogado de Petro asegura que congresista Gloria Arizabaleta lo buscó para “negociaciones extrañas”

Pese a que no tuvo efectos prácticos en las labores del presidente Gustavo Petro, la orden de suspensión temporal del mandatario radicada por la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta sigue generando polémica por las intenciones que pudieron haber tras la decisión. El jefe de Estado la señala de tener “intenciones oscuras” y anunció acciones legales en su contra; además, este jueves 11 de junio se conoció la suspensión de la congresista por parte de la Procuraduría y una inspección a sus oficinas.

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Alejandro Carranza, abogado del presidente, se pronunció al respecto en el medio Caracol Radio y aseguró que han observado “un patrón de comportamiento anormal” en los temas que maneja Arizabaleta. Según el representante legal de Petro, han recibido señales “de que hay que hacer una especie de negociación política” con la congresista para que Petro no sea llevado a juicio político. Esto, después del salvamento de voto de ella frente al caso de la presunta violación de topes de campaña del mandatario que cursa en la Comisión de Acusaciones, la cual preside esa representante.

“Lo que llama la atención es que se escoge precisamente la semana anterior a las elecciones del 31 (de mayo) para que se dirima esa supuesta decisión de si se absolvía o no o se atendía el salvamento de voto radicado por la representante”, señaló, y llamó la atención también sobre el auto de suspensión y su posterior retractación.

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El abogado señaló que hubo ocasiones en que “se intentó que el suscrito pudiera enviar mensajes o surgir como un vehículo o un enlace, ante lo cual siempre me negué a conocer las pretensiones y peticiones. ”Los abogados no estamos para ser vehículos de negociaciones extrañas”, aseveró.

Finalmente, Carranza recalcó que el presidente dio la instrucción clara de denunciar a Arizabaleta inmediatamente desde Nueva York, donde participaba en el consejo de seguridad de la ONU al momento del polémico auto, y negó versiones de un supuesto “autoatentado legislativo”: “no podemos permitir que este acto sea tomado para decir que el presidente se está victimizando, cuando lo que se estaba haciendo era tratar de enviar unos mensajes para presionar unas decisiones gubernamentales que desconozco”.