Abelardo de la Espriella se pronunció tras respaldo de Donald Trump: “Nuestros países comparten valores”

Abelardo de la Espriella disputará la segunda vuelta en Colombia, donde el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump podría mover la balanza.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a un mensaje de respaldo público que le envió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en la red Truth Social.

(Lea más noticias sobre la campaña presidencial dando clic en: Petro responde a Trump tras respaldo a Abelardo de la Espriella: “decide el pueblo de Colombia, no usted”).

“Querido y respetado presidente Trump: Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos. Nuestros países comparten valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley”, sostuvo Abelardo de la Espriella en un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Adicionalmente, sostuvo que una vez se convierta en presidente podrán librar lo que consideró como una “guerra frontal” contra el narcoterrorismo y el crimen organizado. Además, prometió que durante su eventual gobierno no habrá espacio para la impunidad.

“Trabajando de la mano, fortaleceremos la seguridad hemisférica, impulsaremos el crecimiento económico y construiremos un futuro de oportunidades para las próximas generaciones. Colombia y Estados Unidos, unidos por la amistad y los principios que nos identifican, son una fuerza indestructible para defender la libertad, derrotar al narcoterrorismo y garantizar la prosperidad de nuestro continente. Juntos, debemos cuidar la democracia, he denunciado a los ‘compra votos’ y a la ‘narcopolitica’ ante la Secretaría de Estado; unidos detendremos a los aprendices de dictadores”, manifestó De la Espriella en su cuenta de X.

El mensaje que le envió Trump a Abelardo de la Espriella

El presidente Donald Trump causó una fuerte controversia en Colombia tras manifestar su apoyo frontal a Abelardo de la Espriella y reiterarlo durante este miércoles 10 de junio.

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos. Debido a sus extraordinarios logros en la vida y su apoyo político hacia mí, es un honor para mí brindar a Abelardo mi respaldo total e incondicional”, manifestó Donald Trump.

Adicionalmente, se refirió a Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, como un “marxista de izquierda radical”.

Petro le pidió a Trump no interferir en las elecciones presidenciales

De otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro le pidió directamente a Trump que respete la soberanía de Colombia y le recordó que en el país no está permitido el apoyo extranjero a campañas políticas.

“Mi función constitucional es defender la soberanía de Colombia, su libertad y los derechos y libertades de todo su pueblo. Le solicito, como Presidente de Colombia no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted. Cualquiera que gane tendrá mantendrá la amistad de hace más de dos siglos entre Colombia y los EEUU, uno porque su Patria es EEUU y otro porque su Patria es Colombia amante de la Libertad y de la Vida”, advirtió Petro en su cuenta oficial en la red social X.