Petro responde a Trump tras respaldo a Abelardo de la Espriella: “decide el pueblo de Colombia, no usted”

El reciente mensaje de respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella volvió a tensar las relaciones bilaterales. A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro le dio una firme respuesta a Trump y le recordó que Colombia es un país soberano.

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La controversia empezó después de que Trump hizo una publicación en la red Truth Social en la cual expresaba su “respaldo total e incondicional” a Colombia en caso de que Abelardo de la Espriella se convierta en presidente en las elecciones del próximo 21 de junio.

Además, señaló que De la Espriella se enfrentará a un “marxista de izquierda radical” en las urnas, haciendo referencia al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, advirtió Trump.

La injerencia en los asuntos de Colombia pronto fue respondida por el presidente Petro.

Petro le pidió a Trump que no intervenga en las elecciones

El primer mandatario colombiano aseguró que las relaciones binacionales entre Colombia y Estados Unidos no deben estar construidas sobre las orillas políticas de los mandatarios, sino sobre lo que llamó “pactos” por principios básicos como la vida y la libertad.

“Al presidente Donald Trump le informó que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros. Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas en inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad, y está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto (SIC)”, expresó el presidente Petro en su cuenta de X.

Entre tanto, el mandatario colombiano se preguntó si un funcionario estadounidense sería el responsable de llevar a su país a lo que él consideró como una violación de la Constitución de Colombia. Según el presidente Petro, habría indicios de que esa persona tendría intereses en una mina de oro en el departamento del Cauca.

Adicionalmente, el presidente Petro le pidió a Trump no meterse en los asuntos electorales de Colombia.

“Mi función constitucional es defender la soberanía de Colombia, su libertad y los derechos y libertades de todo su pueblo. Le solicito, como Presidente de Colombia no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted. Cualquiera que gane tendrá mantendrá la amistad de hace más de dos siglos entre Colombia y los EE.UU., uno porque su Patria es EE.UU. y otro porque su Patria es Colombia amante de la Libertad y de la Vida”, anotó Petro.

Por último, señaló que Colombia consiguió detener el crecimiento del área de cultivos de coca que terminaron duplicados durante el gobierno del expresidente Iván Duque.