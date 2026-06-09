“No se esconda detrás de su fórmula”: Iván Cepeda arremete de frente contra De La Espriella por condición para debatir

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella continúan intercambiando comentarios poco amigables en redes a tan solo dos semanas de la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentarán en las urnas después de que el abogado recibiera más de 650.000 votos más que su contrincante. Ahora, en medio de la expectativa por un posible debate, que aún no ha recibido luz verde, el aspirante del Pacto Histórico arremetió nuevamente por las propuesta de De La Espriella de que tengan el espacio en compañía de su fórmulas vicepresidenciales.

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“DE LA ESPRIELLA: NO SE ESCONDA DETRÁS DE SU FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL. En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República”, afirmó Cepeda, quien insiste en que el debate debe llevarse a cabo solo con los dos aspirantes a la Casa de Nariño.

Según el también senador, los debates son encuentros cara a cara entre quienes pretenden conducir el destino de la nación y responder ante la ciudadanía por sus ideas, sus propuestas y sus decisiones, por lo que “los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros”. El candidato lo señaló nuevamente de “ocultarse” tras José Manuel Respeto, y lo instó a no buscar “quien lo sustituya, defenda o responda por él”.

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Hay compromisarios pero no espacio definido

Hasta ahora, pese a múltiples invitaciones de medios no se ha acordado una fecha para el debate, y apenas este martes De La Espriella nombró a quienes serán sus compromisarios para definir las condiciones, Joaquín Gutiérrez y Carlos Suárez. Por su parte, Cepeda anunció la semana pasado que su representación estaría a cargo de Gabriel Becerra y Gabriela Parra.

“El liderazgo se ejerce dando la cara, asumiendo las propias posiciones y sometiéndolas al escrutinio público. Lo espero en el debate. Frente al país, frente a los ciudadanos y frente a la historia”, finalizó Cepeda, quien ahora insiste en concretar el espacio después de una primera vuelta en que se negó a debatir con el resto de candidatos.