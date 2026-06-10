“Por estupidez mía”: Petro admite error por polémico trino del fin de semana y dice que fue malintepretado

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro se refirió a un polémico episodio del fin de semana pasado que le conllevó duras críticas en redes sociales. El mandatario, a modo de crítica hacia el periodista Felipe Zuleta por su columna “Abelardo: el cirujano que Colombia necesita“, escrita con inteligencia artificial, citó su publicación comentando ”heil Hitler”, algo que fue interpetrado nacional e internacionalmente como una apología al nazismo y el antisemitismo.

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En el encuentro que se lleva a cabo hoy en Nueva York, el primer mandatario aseguró la polémica se debió a una malinterpretación generada por la falta de contexto: “Por estupidez mia, por falta de conocimientos comunicacionales, no le puse contexto a una frase que respondí a un periodista colombiano en un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas que hoy defiende”.

Petro aseguró que se sorprendió al ver que su publicación recibió alrededor de 34 millones de vistas, y dijo que pensó que “era todo el pueblo colombiano observando el debate” y que de hecho tuvo más atención que un trino de hace meses en respuesta a Donald Trump.

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Cabe recordar que, a raíz de la ola de rechazo hacia ese mensaje, que incluso Petro tuvo fijado en la parte superior de su perfil de X, este 9 de junio publicó una aclaración buscando calmar las aguas: “Este trino muestra como el artículo del autor Felipe Zuleta ha pasado de liberal a apoyar frases fascistas como “por la razón o por la fuerza”, si se usa la fuerza sin la razón estás en pleno nazismo".