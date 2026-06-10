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“Por estupidez mía”: Petro admite error por polémico trino del fin de semana y dice que fue malintepretado

El mandatario habló sobre la controversia alrededor de una publicación suya que fue interpretada internacionalmente como un mensaje de odio.

Gustavo Petro ante diáspora colombiana en Washington D. C.
Gustavo Petro ante diáspora colombiana en Washington D. C. Foto: captura de pantalla de transmisión de la Presidencia de la República.
Por Laura Cano

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro se refirió a un polémico episodio del fin de semana pasado que le conllevó duras críticas en redes sociales. El mandatario, a modo de crítica hacia el periodista Felipe Zuleta por su columna “Abelardo: el cirujano que Colombia necesita“, escrita con inteligencia artificial, citó su publicación comentando ”heil Hitler”, algo que fue interpetrado nacional e internacionalmente como una apología al nazismo y el antisemitismo.

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En el encuentro que se lleva a cabo hoy en Nueva York, el primer mandatario aseguró la polémica se debió a una malinterpretación generada por la falta de contexto: “Por estupidez mia, por falta de conocimientos comunicacionales, no le puse contexto a una frase que respondí a un periodista colombiano en un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas que hoy defiende”.

Petro aseguró que se sorprendió al ver que su publicación recibió alrededor de 34 millones de vistas, y dijo que pensó que “era todo el pueblo colombiano observando el debate” y que de hecho tuvo más atención que un trino de hace meses en respuesta a Donald Trump.

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Cabe recordar que, a raíz de la ola de rechazo hacia ese mensaje, que incluso Petro tuvo fijado en la parte superior de su perfil de X, este 9 de junio publicó una aclaración buscando calmar las aguas: “Este trino muestra como el artículo del autor Felipe Zuleta ha pasado de liberal a apoyar frases fascistas como “por la razón o por la fuerza”, si se usa la fuerza sin la razón estás en pleno nazismo".

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