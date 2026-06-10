María Fernanda Cabal renuncia a su curul en el Senado de la República: “empiezo un nuevo camino”

La senadora María Fernanda Cabal anunció este miércoles, 10 de julio, su salida del Senado de la República a poco más de un mes de que termine la actual legislatura. Según la congresista, que renunció hace unos meses a su partido Centro Democrático, la decisión no marca el fin de su carrera política sino en inicio de “un nuevo camino”.

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“Me tomaré un momento más para despedirme de este recinto, más no de mi vida política, donde empiezo un nuevo camino. Yo llegué a este Congreso hace 12 años a la Cámara de Representantes y fue toda una aventura electoral volviendo a recorrer una Bogotá que había reconocido a mis 17 años cuando llegué de Cali. Volver a recorrer Bogotá, conocer sus localidades a fondo volver a sentir que Bogotá es Colombia, que Bogotá es una ciudad de regiones", señaló, hablando del papel de la capital en su carrera política.

“Me voy con el orgullo de ser la mujer más votada del Congreso colombiano y orgullosamente de derecha”, sostuvo también, y recordó que ocupó una curul en la Cámara de Representantes durante un período y luego pasó a estar dos más en el Senado. Cabal aseguró que sus ideas “se han nutrido del legado de la Seguridad Democrática”, la política de defensa del expresidente Álvaro Uribe que describió como una enseñanza de que ”la autoridad se ejerce a través del amor por Colombia para garantizar el orden, porque sin orden no hay ejercicio de la libertad”.

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Pese a haber renunciado al Centro Democrático, Cabal aprovechó el momento para reconocer su trabajo con el partido que lidera Uribe y del que salió tras desacuerdos frente a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial: “De la mano del CD trabajamos con mucho valor en medio de la adversidad del primer gobierno y el segundo de Juan Manuel Santos, donde tantos de los nuestros terminaron afectados por decisiones judiciales injustas”. Finalmente, le deseó a su partido “bienaventuranza, que recoja esa raíz”.