Lo último: congresista que pretendía suspender a Petro rectificó su decisión para garantizarle “debido proceso”

Después de que desató una polémica nacional con su intento de suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, rectificó su decisión. En un nuevo documento señaló que la posibilidad de suspender al primer mandatario quedaría en manos de los congresistas de la Comisión que ella preside.

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El primer intento de suspensión se había dado debido a lo que consideraba como una “falta gravísima por intervención en política” por parte del jefe de Estado. De acuerdo con esa primera decisión, el primer mandatario sería suspendido hasta el 21 de junio a las 4 de la tarde, fecha en la cual se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

No obstante, en este segundo auto de sustanciación la congresista señaló que la suspensión no se hizo efectiva y debe ser considerada por sus compañeros de Comisión.

En otras palabras, decidió rectificar su decisión.

Petro reaccionó al intento de suspensión

Desde las instalaciones en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro aseguró que las acciones de Gloria Elena Arizabaleta podrían revestir una irregularidad.

“Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones al Ejecutivo sobre su región. Creo que eso lo protege la norma. Pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de extorsión, sino como criminal”, puntualizó Petro.

En ese sentido, les pidió a los ministros que habrían recibido peticiones por parte de la congresista que las expongan públicamente.

“Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así. Es volver un gobierno criminal. Otros han hecho lo mismo, entonces quiero que mis ministros confiesen bajo la gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente les hacían”, agregó el primer mandatario.