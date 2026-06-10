Indignación en Bogotá: Joven de 18 años fue abusada sexualmente cerca de estación de TransMilenio de la calle 26

Un aberrante caso de violencia de género se registró en Bogotá durante esta semana. Una joven de apenas 18 años fue abusada sexualmente en un puente de la calle 26, en el occidente de Bogotá.

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Los hechos se registraron sobre las 10:30 de la noche del pasado lunes 8 de junio, cuando la víctima estaba regresando de su trabajo. La joven iba a tomar un bus de TransMilenio en la estación Concejo de Bogotá. Sin embargo, el sistema de transporte público masivo ya se encontraba cerrado y tuvo que regresar por el puente peatonal. Cuando estaba caminando por el lugar, fue interceptada por dos sujetos.

“Uno de los tipos es el que se le roba todo: la maleta y el celular. Él se va. El otro se queda con ella, se la arrastra, la agarra por detrás amenazándomela y diciéndole que si hacía algún ruido me la iba a matar. Lo que hace es arrastrársela para debajo del puente”, sostuvo la mamá de la joven en entrevista con el canal Citytv.

Al parecer, después de amenazarla, el sujeto abusó sexualmente de la joven.

Tras ser víctima de estos vejámenes, la joven regresó a su lugar de trabajo y poco después fue trasladada a un centro asistencial, de acuerdo con el reporte de Citytv.

“Hubiera preferido mil veces que todo lo que le pasó me hubiera pasado a mí no a usted”, le dijo la madre a su hija. Además, la familia exigió justicia y que los responsables de este grave ataque sean identificados y judicializados.

¿Cómo denunciar violencia de género en Bogotá?

Los hechos pusieron en evidencia la inseguridad que viven las mujeres a diario en Bogotá. En caso de que usted o alguien que conozca sea víctima de violencia de género, puede acudir a distintos canales institucionales habilitados en Bogotá.

En caso de que necesite atención en salud puede acudir a estos lugares:

Unidades de Servicios de Salud (USS) *antes hospitales

Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)

Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS)

Para hacer denuncias puede acceder a estos canales:

Fiscalía General de la Nación

Celular: 122

Teléfono fijo: 018000 919 748

La plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/LlenarFormulario

Policía Metropolitana de Bogotá

En emergencias se puede comunicar a la Línea 123.

Y si requiere orientación sobre hechos específicos puede acceder a información en estos canales_

Orientación en Bogotá Línea Púrpura: 01 8000 112 137

WhatsApp: 300 755 1846

Línea nacional: 155

De forma presencial puede acercarse a estos puntos de orientación: