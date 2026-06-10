Mujer denuncia que fue víctima de brutal atraco e intento de abuso sexual en ciclorruta entre El Tintal y Fontibón

Una grave hecho de inseguridad se registró entre las localidades de Fontibón y Kennedy, en el occidente de Bogotá, el pasado 2 de junio. Una mujer aseguró que fue víctima de un atraco y un intento de abuso sexual cuando se dirigía a su casa tras cumplir con su jornada laboral.

(Lea más noticias sobre Bogotá dando clic en: Angustia por Mariana Candela: niña de 13 años desapareció en Bogotá y su familia pide información).

Los hechos se registraron en inmediaciones de la ciclorruta que conecta a Fontibón con el barrio Tintal. Según el relato de la víctima, los hechos fueron protagonizados por tres hombres.

“Me interceptan en esta zona. Uno hizo que se cayó, como si yo lo hubiera atropellado. Me sacaron un arma de fuego , me apuntan y me dicen que le suelte la moto”, sostuvo la ciudadana en conversación con el medio local Radio Tintal Televisión.

Uno de los sujetos le exigió que le diera las llaves de la moto y ella se las entregó. En medio del hecho, uno de los delincuentes le dio un fuerte golpe en la cara y su celular se cayó al pasto. La mujer trató de alcanzarlo y recibió otro golpe con el arma de fuego, que le causó una herida.

Los transeúntes que presenciaron el ataque empezaron a gritar y los delincuentes los amenazaron con armas de fuego. Al parecer, los tres tenían pistolas.

La mujer también denunció un intento de abuso sexual

Lo más grave del caso es que los delincuentes no solo se contentaron con perpetrar el atraco, sino que uno de ellos acosó sexualmente a la mujer.

“Él me bota ahí. Me empieza a decir que estoy ‘muy deliciosa’. Me rompe el pantalón en la entrepierna y me manosea. Un señor le dijo que ya no más, que si quería que lo matara a él, pero que no me hiciera absolutamente nada”, sostuvo la víctima.

Gracias al apoyo de la comunidad, los sujetos decidieron dejar de agredir a la mujer y se fueron en dirección hacia Fontibón, mientras les apuntaban con las armas de fuego.

Tras el ataque, la mujer tuvo que ser trasladada a una clínica de urgencias. Por la herida que le dejaron en la cabeza le tuvieron que tomar tres puntos, además de que activaron el Código Blanco debido a que se trató de un caso de violencia sexual.

Adicionalmente, la mujer señaló que su hermana radicó una denuncia ante la Fiscalía. Luego, ella acudió a Medicina Legal para contar su caso y está a la espera de que un fiscal adelante la respectiva investigación.