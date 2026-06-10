Hospital en Medellín del que sacaron a paciente para dejarlo en la calle se pronunció sobre el indignante acto

Momento en el que fue abandonado en plena calle un adulto mayor por funcionarios de un hospital. (Foto: Captura de video de X @Marovaan - 10 de junio de 2026)

El Hospital La María, ubicado en la ciudad de Medellín, fue protagonista de una polémica en redes sociales a raiz de un video donde se ve a dos de sus funcionarios sacando a un paciente del establecimiento y dejándolo en la calle. La grabación se hizo viral y despertó indignación por el estado en el que dejan al ciudadano, quien lleva una bata y queda recostado sobre la acera junto con algunas de sus pertenencias.

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Lo que dijo el hospital

“Con profunda indignación y dolor, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La Maria rechaza de manera categórica los hechos registrados en un video que circula en redes sociales, donde se evidencia el trato indigno hacia un paciente a las afueras de nuestras instalaciones el sábado 6 de junio”, señalaron en el documento emitido este miércoles 10 de junio.

La entidad ofreció disculpas por lo sucedido, especialmente al paciente afectado y sus familiares, y aseguró que el actuar de los empleados involucrados no representa sus “valores de respeto, dignidad humana y humanización”. El hospital informó que ya activaron las investigaciones internas correspondientes y adoptaron medidas administrativas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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“Informamos además que minutos después el paciente fue ingresado nuevamente a nuestras instalaciones y desde el mismo momento se encuentra bajo el cuidado, la protección y el monitoreo de nuestro equipo médico”, precisaron, y aseguraron que el hecho les obliga a fortalecer sus “estrategias de humanización, manejo de crisis y prevención de la violencia en los entornos de atención”.

SuperSalud reaccionó

La controversia también provocó la reacción de Daniel Quintero, superintendente de salud, quien solicitó explicaciones a las directivas del hospital y a las autoridades departamentales sobre lo ocurrido. El funcionario anunció una auditoría al Hospital La María y a la Secretaría de Salud de Antioquia para verificar el cumplimiento de los protocolos de atención y protección de los pacientes.