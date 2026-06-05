Tragedia en mina de Cundinamarca: grave explosión en mina de carbón dejó a varios mineros atrapados entre gases tóxicos

Desde la tarde del jueves 4 de junio una grave emergencia tiene en vilo a los habitantes del municipio de Sutatausa, Cundinamarca, tras una fuerte explosión registrada en el socavón de la mina de carbón conocida como La Carbonera, ubicada en la vereda Las Peñas. El accidente deja hasta el momento un minero muerto, una persona herida que ya fue rescatada y cuatro operarios que permanecen atrapados.

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El cuerpo sin vida de uno de las víctimas fue recuperado el mismo jueves hacia las 4:00 p. m., y el trabajador con vida fue valorado en el sitio y trasladado a un centro asistencial.

Las dificultades del rescate

Al parecer, la explosión pudo ser producto de una acumulación de gas metano al interior del socavón, algo que ha dificultad el acceso de los rescatistas. La concentración residual de gases tóxicos en el subsuelo dificulta el ingreso seguro de las cuadrillas de salvamento y hay la posibidad de que se genere otra explosión o provoque asfixia a los mineros.

Además, la detonación provocó varios derrumbes y fallas estructurales complejas en la mina, con toneladas de tierra y roca obstruyendo las principales vías de acceso hacia la zona donde se cree que están los mineros atrapados.

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Los operarios avanzan a través de la instalación de sistemas de ventilación artificial y llevan a cabo la perforación de paredes inestables antes de remover los escombros y dar con los cuatro mineros que siguen bajo tierra.

En el lugar de la emergencia trabajan el Equipo de Salvamento Minero, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, además de uniformados de la Policía y personal de la alcaldía local. Esta tragedia está precedida por otra ocurrida hace exactamente un mes en el mismo municipio, que dejó un saldo de nueve víctimas mortales y prendió alarmas sobre las condiciones de seguridad en las minas de la zona.