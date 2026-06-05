Paloma Valencia pidió auditoría para 218 mesas de votación por presuntas presiones de grupos armados ilegales

El equipo de la excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, publicó un comunicado de prensa en el que se refirió a una solicitud que les hizo a las autoridades electorales. Según señaló, buscará que se lleve a cabo una auditoría en 218 mesas de votación del país.

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De acuerdo con el pronunciamiento de la senadora, estas mesas están ubicados en zonas que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado y por la permanencia de grupos ilegales.

La senadora recordó que durante la campaña presidencial se conocieron denuncias sobre presuntas presiones de actores armados para influir en el voto de los ciudadanos.

“El candidato Iván Cepeda obtuvo el 100 % de los votos en 218 mesas de votación ubicadas en regiones del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo. De acuerdo con Valencia, 168 de estas mesas se encuentran en municipios PDET, territorios que enfrentan retos persistentes en materia de seguridad, presencia estatal y control territorial por parte de organizaciones armadas ilegales”, cuestionó el pronunciamiento del equipo de la senadora.

Según la excandidata justamente en estos territorios “el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión”.

Para la congresistas el hecho de que se hubiesen registrado 15.500 votos de forma unánime implica un fenómeno atípico.

En ese sentido, pidió que las autoridades revisen el caso para despejar las dudas al respecto.

Valencia sostuvo que la coincidencia de resultados unánimes en estas mesas amerita una revisión rigurosa por parte de las autoridades competentes antes de la segunda vuelta, con el propósito de despejar cualquier duda sobre la libertad del sufragio, la transparencia del proceso y la legitimidad de los resultados.

La congresista reiteró su llamado a que las autoridades electorales, los organismos de control y las entidades encargadas de la observación electoral adelanten las verificaciones correspondientes y garanticen que cada voto refleje libremente la voluntad de los ciudadanos. En ese sentido, exigió “auditoría inmediata de actas y total transparencia antes de la segunda vuelta”.

Análisis advierte que Cepeda no tuvo ventaja en municipios “ con riesgo de control criminal”

El medio de comunicación especializado en política La Silla Vacía publicó un análisis esta semana en el cual se refirió a la posible ventaja que podría obtener Cepeda de las supuestas presiones de grupos armados ilegales. Sin embargo, no hizo hallazgos que permitan concluir que el candidato del Pacto fue favorecido en proporciones considerables.

Ese portal cruzó los resultados electorales de 2022 y 2026 en 830 municipios con “riesgo de control criminal”, según la Defensoría del Pueblo. No obstante, encontraron que las opciones de izquierda y de derecha crecieron en proporciones similares en estos municipios. Incluso señalaron que en general el candidato presidencial Abelardo de la Espriella obtuvo más votos que Cepeda en esos territorios.

Vale decir, sin embargo, que esto no implica que los grupos armados ilegales no hubiesen presionado a los electores, sino que ninguno de los candidatos presidenciales obtuvo una ventaja clara frente a los demás, según explicó La Silla Vacía.