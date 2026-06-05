Encuentran sin vida a cuatro trabajadores de mina de Sutatausa: tres siguen atrapados y se conoce dato clave

Este viernes 5 de junio, el capitan Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, confirmó el trágico hallazgo de cuatro mineros sin vida tras la fuerte explosión en una mina de carbón en Sutatausa. La recuperación de los cuerpos se dio entre ayer y hoy durante las labores de búsqueda, pero aún quedan tras trabajadores sin ser encontrados. Cabe recordar que uno de ellos fue rescatado con vida previamente y trasladado a un centro asistencial.

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Por su parte, también se conoció que la mina La Vega de Carlos Bello, ubicada en Las Peñas de Boquerón, donde ocurrió la tragedia, no contaba con permisos para operar. La información la entregó la secretaria de Minas de Cundinamarca, Sandra Fonseca, quien también afirmó: ”La situación es bastante delicada y compleja. Se intentó ingresar por un inclinado. Luego entraron dos cuadrillas adicionales tratando de liberar los gases que estaban atrapados allí mediante la inyección de aire y extractores de aire, pero la atmósfera seguía contaminada”.

Al parecer, la explosión pudo estar causada por una acumulación de gas metano al interior del socavón, algo que ha generado dificultades para el acceso de los rescatistas. La concentración residual de gases tóxicos en el subsuelo complica el ingreso seguro de las cuadrillas de salvamento y no se descarta la posibidad de que haya otra explosión o provoque asfixia a los mineros.

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Además, la detonación provocó varios derrumbes y fallas estructurales complejas en la mina, con toneladas de tierra y roca obstruyendo las principales vías de acceso hacia la zona donde se cree que están los mineros atrapados.

Los operarios avanzan a través de la instalación de sistemas de ventilación artificial y llevan a cabo la perforación de paredes inestables antes de remover los escombros y dar con los mineros que siguen bajo tierra.