Parque Tayrona cierra sus puertas por actividades de las comunidades indígenas: ¿Cuándo vuelve a abrir?

El Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena, anunció su cierre temporal durante parte del mes de junio en el marco de la estrategia “Respira Tayrona”. Por dos semanas, el parque suspende completamente sus servicios ecoturísticos con el fin de entrar en un periodo de kughui shikasa, es decir, saneamiento espiritual.

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Desde Parque Nacionales Naturales de Colombia señalaron que el cierre tiene lugar entre el 1 y el 15 de junio, y busca ser un lapso “dedicado al descanso, donde los pueblos originarios liderarán ceremonias espirituales y rituales de pagamento a la Madre Tierra para que los seres de la naturaleza renueven su energía en las dunas”.

Los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta velan por la protección y cuidado del parque, y sus actividades durante el cierre se fundamentan en una enseñanza pedagógica sobre la interconexión espiritual y energética entre todos los espacios del Tayrona.

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“Mientras la Madre Tierra respira, los guardaparques y las comunidades indígenas trabajarán de la mano en acciones esenciales para el cuidado de la biodiversidad”, resaltaron, explicando que se llevan a cabo acciones de restauración, monitoreo, investigación, educación y seguridad.

La entidad recordó que la estrategia “Respira Tayrona” se realiza tres veces al año (en los meses de febrero, junio, y entre octubre y noviembre) e invitó a la ciudadanía a explorar otras actividades y sitios turísticos: “Hacer una pausa en nuestras visitas es un acto de respeto y equilibrio con el entorno. Animamos a la ciudadanía a explorar otras alternativas turísticas durante estos 15 días, recordando siempre que la preservación de esta riqueza cultural y ambiental es una responsabilidad de todos”.