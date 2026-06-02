El conmovedor rescate de un mono capuchino que estuvo más de tres años encandenado para videos de redes

Un mono capuchino que vivía encadenado en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca, pudo salir recientemente de su cruel cautiverio tras ser rescatado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), y a la Policía Ambiental. Según la entidad, “el animal arrastraba una cadena amarrada a su cuerpo que lo reducía a un objeto de entretenimiento para las redes sociales, donde su cautiverio se exhibía ante el mundo digital, mientras su salud se deterioraba en silencio, alimentado con productos humanos que lentamente intoxicaban su organismo, como pan y leche en polvo”.

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Una denuncia anónima permitió a la entidad asistir al primate y retirarlo del inmueble, para luego ser trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV San Emigdio, de la CVC en Palmira, un refugio donde hoy se encuentra bajo un estricto protocolo de cuarentena. Alli, un equipo de veterinarios y biólogos trabaja para revertir los daños físicos y psicológicos de su encierro y suministrarle una dieta nueva.

La CVC afirmó que, en su hábitat natural, el mono capuchino despliega una dieta por su acceso a frutas maduras, semillas, insectos, flores, néctar, savia, huevos de aves y pequeños vertebrados como ranas y lagartijas. Además, requieren de convivir en grupos de entre 10 y 30 individuos, compuestos por machos, hembras y crías. Dentro de esas comunidades conviven en familia, juegan, viajan juntos y se acicalan para fortalecer sus lazos de amistad.

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“La verdadera protección de nuestra biodiversidad no se demuestra encerrando la naturaleza, sino respetando su derecho a habitar en libertad. Por eso, la CVC insiste en que la denuncia ciudadana siga siendo la herramienta más poderosa para romper los eslabones del tráfico de fauna y devolverle la voz a quienes no pueden defenderse”, recordó la entidad, insistiendo en la importancia de defender una vida digna para los animales silvestres.