“Un momento que alguna gente ponía en duda “: procurador destacó la realización de las elecciones presidenciales de 2026

En la apertura de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, destacó el desarrollo de la jornada democrática y aseguró sentirse satisfecho por la llegada de un momento que, según dijo, algunos sectores llegaron a poner en duda.

“Estoy bastante motivado y bastante contento. Hemos llegado a un momento que alguna gente ponía en duda que pudiera llegar. Y hoy estamos aquí como estuvimos el 8 de marzo en paz electoral. Y así va a ser ahora y será siempre”, manifestó el procurador durante su intervención.

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Las declaraciones de Eljach se producen en medio de un contexto político marcado por los debates que surgieron durante la campaña presidencial de 2022, cuando algunos contradictores del entonces candidato y hoy presidente, Gustavo Petro, advertían que una eventual llegada suya al poder podría poner en riesgo la continuidad de las instituciones democráticas o la realización de futuras elecciones. Cuatro años después, Colombia vuelve a acudir a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República.

Durante su discurso, el procurador resaltó el trabajo coordinado de las instituciones del Estado para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

“Todas las instituciones se han unido para que Colombia haga la escogencia de quienes tienen que estar al mando de las instituciones en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República”, afirmó.

Asimismo, destacó la presencia de observadores y visitantes internacionales que acompañan la jornada electoral y aseguró que el país está dando una muestra de fortaleza institucional.

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“Nos engalanamos los colombianos defendiendo nuestra institucionalidad, profundizando nuestras instituciones democráticas, diciéndole al mundo que aquí se hacen las cosas como la ley ordena”, señaló.

Eljach también anunció que cumplirá una orden del Consejo de Estado relacionada con la vigilancia especial sobre la actuación de los servidores públicos durante el proceso electoral, insistiendo en la obligación de actuar con neutralidad e imparcialidad.

“La Procuraduría le expresa a Colombia su deseo de que todo transcurra en la normalidad que debe hacer una sociedad civilizada como la colombiana. Que las disputas o los desacuerdos los vamos a tramitar como corresponde en las instancias que la ley señala”, expresó.

Finalmente, el procurador envió un mensaje sobre la vigencia de la democracia colombiana y la importancia de la jornada electoral para el futuro institucional del país.

“Todos tendremos a partir de este momento la oportunidad histórica de renovar nuestras instituciones y de decirle al mundo entero que aquí hay una democracia, que la democracia está viva y que Colombia va a seguir adelante”, concluyó.