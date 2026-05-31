Tome nota: cierres y desvíos viales en Bogotá por las elecciones presidenciales 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio plan de cierres y desvíos viales en Bogotá para este domingo 31 de mayo, con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Las medidas buscan garantizar el acceso seguro de los ciudadanos a los principales puestos de votación y facilitar las labores de seguridad, logística y escrutinio en distintos puntos de la capital.

Los cierres más importantes se concentrarán en los alrededores de Corferias, uno de los puestos de votación más concurridos de la ciudad. Allí se restringirá la movilidad entre las carreras 33 y 44, y entre la avenida de las Américas y la calle 26. La Secretaría de Movilidad informó que se mantendrá el acceso controlado para residentes, así como el ingreso a centros de salud y el paso de vehículos de emergencia.

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Los votantes podrán llegar al recinto por la calle 26, la carrera 33 y la avenida Esperanza. Sin embargo, quienes habitualmente transitan por la calle 25 deberán utilizar rutas alternas a través de la calle 26 y la avenida NQS. Asimismo, se implementarán desvíos para quienes circulan por la carrera 40 en dirección norte o sur.

Cierres adicionales por escrutinios en Corferias

Además de la jornada electoral, desde las 5:00 a. m. y hasta las 11:59 p. m. del domingo se aplicarán cierres por el proceso de escrutinio de votos. Entre las restricciones se encuentran:

Cierre de la calzada norte de la avenida Esperanza entre la avenida de las Américas y la carrera 40.

Cierre total de la calle 25 entre carreras 37 y 40.

Cierre total de la carrera 37 entre la avenida Esperanza y la calle 25.

Cierre de la calzada oriental de la carrera 40 entre la avenida de las Américas y la calle 25.

Las autoridades garantizarán el acceso controlado a residentes, comercios y al Hotel Hilton, ubicado en la zona.

Plaza de Bolívar también tendrá restricciones

Otro de los puntos con mayores medidas será la Plaza de Bolívar. Desde la tarde del sábado se autorizaron cierres en el sector comprendido entre la carrera 8, la calle 12B y la calle 10. Adicionalmente, la carrera 9 entre calles 12B y 10 permanecerá cerrada entre las 5:00 a. m. y las 10:00 a. m. del domingo.

Las personas que deban acudir a este puesto de votación podrán ingresar por la carrera 9 a la altura de la calle 12B. Mientras tanto, los vehículos tendrán que tomar rutas alternas por las carreras 9 y 10 y las calles 12B y 17.

Más de 20 puestos de votación tendrán cierres temporales

La Registraduría y la Policía Metropolitana coordinarán cierres temporales en diversos sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Usme, Bosa, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.

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Entre los puntos con restricciones figuran Canaima, Chicó Norte, Chicó Reservado, Parque Fundacional de Suba, Imprenta Nacional, Veraguas, La Asunción, Estrella del Sur y otros puestos donde se espera una alta afluencia de votantes.

La Secretaría de Movilidad indicó que en todos estos sectores se garantizará el acceso controlado para los residentes de las zonas afectadas.

Operativo especial de movilidad

Las autoridades también mantendrán cierres especiales en las bodegas de material electoral ubicadas en el sector de Montevideo, donde se almacenan y distribuyen los elementos necesarios para la jornada democrática.

Para garantizar el orden y la movilidad durante el proceso electoral, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará más de 500 personas entre agentes civiles de tránsito, gestores de movilidad y miembros de la Policía de Tránsito. El operativo contará además con 70 grúas y un monitoreo permanente desde el Centro de Gestión de Tránsito.

Desde este centro de control se hará seguimiento en tiempo real al comportamiento del tráfico y a los principales corredores viales de la ciudad. Las novedades sobre cierres, congestiones y desvíos serán informadas durante toda la jornada a través de los canales oficiales de movilidad de Bogotá.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar con anticipación sus desplazamientos, utilizar el transporte público cuando sea posible y consultar previamente las rutas alternas para evitar contratiempos al momento de acudir a votar.

Comunicado oficial

Corferias

A consecuencia de alta afluencia de votantes en Corferias y como medida de seguridad en atención de emergencias, este domingo se implementarán cierres viales en los alrededores del recinto, entre la carrera 33 y la carrera 44, avenida Américas y la calle 26. El acceso de residentes del sector estará controlado. En todo momento se garantizará el ingreso a equipamientos de salud y el paso de vehículos de emergencia dentro de este perímetro.

Los votantes pueden acceder al sector a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Las rutas de TransMiZonal y vehículos particulares que normalmente transitan por la calle 25 deben tomar los siguientes desvíos:

● Quienes se dirijan al oriente deben continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS buscando su recorrido habitual.

Al transitar por la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi), se deben tomar las siguientes rutas alternas:

● Las personas que se dirijan al norte, deben continuar al occidente por la avenida de las Américas, carrera 50 al norte y continuar con su recorrido habitual.

● Quienes se dirijan al sur, deben continuar al oriente por la calle 26 para conectar con la avenida. NQS al sur y así continuar con su recorrido habitual.

Sólo se permite el ingreso de vehículos acreditados, los cuales deben utilizar la ruta avenida de la avenida Américas hasta la carrera 40 donde se ubica el edificio de parqueaderos de Corferias. Los vehículos que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado podrán ingresar por la avenida el Dorado con carrera 39, punto que tendrá un filtro de seguridad.

Corferias por escrutinio

Se autorizan a partir de las 5:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.. del 31 de mayo de 2026, las afectaciones viales que se describen a continuación; en las vías aledañas a Corferias por escrutinio de votos.

● Cierre de la calzada norte de la avenida Esperanza entre la avenida de las Américas hasta la carrera 40. Se debe garantizar el acceso controlado a residentes de la zona.

Cierre total de la calle 25 entre las carrera 37 y carrera 40, garantizando el acceso al Hotel Hilton.

Cierre total de la carrera 37 entre la avenida Esperanza y calle 25.

Cierre total de la carrera 40 calzada oriental entre la avenida Américas y calle 25.

Se debe garantizar el acceso controlado a residentes y comercio de los tramos viales afectados.

Rutas alternas

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares que normalmente transitan por la avenida Esperanza al occidente, deben continuar por la avenida de Américas, luego la Carrera 50 y la avenida Esperanza para continuar con su recorrido habitual.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares que normalmente transitan por la calle 25 al oriente, deben tomar la carrera 40 al norte o sur y buscar conectividad al oriente por la calle 26 o avenida Américas.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente transitan por la carrera 37 al norte, deben continuar al oriente por la avenida Esperanza y buscar conectividad a través de la avenida Américas.

Plaza de Bolívar

Se autoriza el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre la carrera 8, calle 12B y calle 10 desde la 1:00 pm del sábado 30 de mayo. La carrera 9 entre calles 12B y calle 10, iniciará desde las 5:00 a. m.. del 31 de mayo hasta las 10:00 a. m.. del mismo día.

No obstante, para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Desvíos

Para los vehículos que se dirijan por la carrera 8 en sentido norte-sur, deben tomar la calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y carrera 10 al sur.

Los vehículos que habitualmente toman la cra 9 al norte, deberán continuar por la carrera 10.

Para los vehículos y/o unidades móviles de los diferentes medios de comunicación acreditados para cubrir el evento electoral, podrán estar ubicados sobre la calle 12B entre carrera 7 y 8.

Otros cierres en la jornada

A partir de la información suministrada por la Registraduría Distrital, los lugares en donde se determine la necesidad de cierres viales por seguridad, se deben realizar en coordinación y concertadamente con la Policía de Bogotá y con previo conocimiento del Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para esta jornada electoral. Los siguientes puestos de votación tienen contemplados cierres temporales.

Se garantizará el acceso controlado a los residentes de los sectores afectados, aledaños a los puestos de votación.

Localidad, nombre del puesto, dirección, día inicio, hora inicio, día final y hora final

Usaquén, Canaima, calle 195 entre carreras 18 y 19, 30/05/2026, 6:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Chapinero, Chico Norte, transversal 17 entre calle 100 y diagonal 97 sentido oriente, 30/05/2026, 6:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Chapinero, Chico Reservado, carrera 10 desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos, 30/05/2026, 6:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Usme, Usminia, carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur, 30/05/2026, 18:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Usme, Danubio Azul, calle 56A sur entre las carreras 3 y 3C, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur, 30/05/2026, 18:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Usme, Villa Hermosa, carrera 6F entre la calle 97D sur y calle 97F sur, 31/05/2026, 4:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Bosa, La Estación, carrera 78 entre las calles 60A sur y calle 63, 30/05/2026, 9:00, 31/05/2026, 8 p. m.

San Cristóbal, Sociego, carrera 9A #18-74 sur, donde inicia el colegio hasta donde finaliza parte de la carrera 9, 30/05/2026, 8:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Fontibón, Registraduría Auxiliar, carrera 103A desde la calle 17 hasta la calle 18 y la calle 17A con carrera 103A, 31/05/2026, 6:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Fontibón, Santa Teresa, calle 19 desde la carrera 99 hasta la carrera 98, 30/05/2026, 17:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Suba, Parque Fundacional de Suba, carrera 90 desde calle 146B a calle 147, 29/05/2026, 18:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Suba, Parque Fundacional de Suba, carrera 91 desde calle 146B a calle 147, calle 147 desde carrera 90 a carrera 92, calle 146C bis desde carrera 90 a carrera 92, 31/05/2026, 03:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Suba, La Toscana Lisboa sede B, carrera 151 desde calle 132D a calle 132 bis, 31/05/2026, 4:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Teusaquillo, Imprenta Nacional, calle 24 bis carrera 66 hasta la calle 24 bis, carrera 67 entrada Casa de la Moneda, 30/05/2026, 8:00, 31/05/2026, 11:59 p. m.

Mártires, Veraguas, calle 5A entre carreras 26A y 27, 31/05/2026, 5:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Mártires, Salón Comunal Santa Isabel, carrera 29B entre calles 1F y 1D bis, 31/05/2026, 5:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Mártires, El Castillo de las Artes, cierre de la calle 23 entre la avenida Caracas y la carrera 15, 31/05/2026, 5:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Puente Aranda, La Asunción, carrera 32 #1D-21, 30/05/2026, 16:00, 31/05/2026, 7 p. m.

Ciudad Bolívar, Estrella del Sur, calle 74A sur, la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A, 30/05/2026, 5:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Ciudad Bolívar, San Francisco, desde la carrera 21 hasta la calle 66 sur, 31/05/2026, 3:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Ciudad Bolívar, Paraíso, desde la carrera 27B con calle 71C bis A sur, 31/05/2026, 3:00, 31/05/2026, 8 p. m.

Cierres en bodegas de material electoral

En el sector de Montevideo se encuentran las Bodegas de material electoral. Para que se pueda llevar este ejercicio con normalidad, se realizará la implementación de unos cierres viales por temas de logística y seguridad desde el sábado 7 de marzo.

Cierre de la carrera 68B entre calle 13 y calle 11 en sentido norte a sur desde las 2:00 a. m.. del 30 de mayo.

Cierre de la carrera 68D entre calle 11 y calle 13 en sentido sur a norte desde las 02:00 a. m.. del 30 de mayo.

Ambos puntos operarán hasta las 6:00 a. m.. del 31 de mayo de 2026, bajo la protección de la Policía Nacional, seccional de Tránsito.

Componente operativo Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y control durante la jornada

Para esta jornada electoral, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dispondrá para las labores de regulación, gestión y control del tránsito en las vías de la ciudad, más de 500 personas entre unidades del cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito e integrantes del Grupo Operativo de Gestión en Vía y personal de la Seccional de la Policía de Tránsito de Bogotá. Además se contará con el recurso de 70 grúas y los respectivos delegados para COE y el Puesto de Mando Unificado (PMU) que operará durante todo el día.

Desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT), se hará monitoreo al estado del tráfico, velocidades y volúmenes vehiculares. Desde allí, la Secretaría de Movilidad informará acerca del estado de los principales corredores de la ciudad a través de @BogotáTránsito.