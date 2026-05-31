Autoridades aprovecharon elecciones para capturar a 20 presuntos delincuentes: hay señalados por homicidio y violación

La Fiscalía General de la Nación presentó este domingo, 31 de mayo, un balance de las capturas en el país durante el avance de la jornada electoral. Según el ente acusador, 20 personas han sido capturadas tanto por delitos electorales como por otras conductas delictivas.

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Delitos electorales

En diferentes departamentos se han registrado ocho personas por presunta participación en delitos electorales. Cinco de ellos, cuatro mujeres y un hombre, fueron capturadas en flagrancia en Popayán por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante. Al parecer, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado.

Por su parte, en Ricaurte, Cundinamarca, capturaron a un hombre que transportaba más de 110 millones de pesos en efectivo en su motocicleta. Según las autoridades, el dinero iba oculto en su bolso y no supo justificar su procedencia, por lo que fue decomisado.

Además, en Cumaral, Meta, una persona fue capturada por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación. Finalmente, en Valledupar detuvieron a una mujer por el delito de voto fraudulento, pues habría sufragado en dos mesas diferentes.

“La Fiscalía también recibió información relacionada con un posible caso de constreñimiento al sufragante en la vereda Totarco, jurisdicción de Coyaima (Tolima), donde integrantes de una estructura armada del ELN estarían ejerciendo presiones sobre la población para que votara por un determinado candidato”, señalaron en un comunicado.

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Doce capturados por otros delitos

Adicionalmente, la Fiscalía materializó la captura de 12 personas que tenían órdenes judiciales por diferentes delitos en Bogotá, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila y La Guajira. Entre los detenidos hay señalados por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.

Finalmente, señalaron que durante la jornada han sido ubicadas 9 personas que figuraban como desaparecidas y acudieron a ejercer su derecho al voto en puestos ubicados en Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia.