Así reaccionó la esposa de Abelardo de la Espriella tras su triunfo en la primera vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella celebró su paso a la segunda vuelta presidencial luego de quedar como el candidato más votado en la primera ronda de las elecciones en Colombia. El aspirante de Defensores de la Patria se dirigió a sus seguidores con un mensaje cargado de tono épico, en el que aseguró que la siguiente etapa de la campaña será decisiva.

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Con el avance del preconteo, De la Espriella superó los 10 millones de votos y quedó por encima de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien también pasó a segunda vuelta. De acuerdo con los resultados reportados con el 99,5% de las mesas escrutadas, el abogado alcanzó más de 10,1 millones de votos, mientras Cepeda llegó a más de 9,5 millones.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella tras pasar a segunda vuelta?

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña logró responder a lo que llamó “el rugido”, una de las expresiones que ha marcado su narrativa política durante la contienda.

“¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo!”, escribió el candidato.

Luego agradeció a quienes lo apoyaron en las urnas y confirmó que su campaña entra ahora en la disputa final por la Presidencia.

“Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia!”, agregó.

Invitó a sus seguidores a celebrar en Barranquilla

En su mensaje, De la Espriella también convocó a sus simpatizantes al Cubo de Cristal del Malecón del Río, en Barranquilla, para celebrar el resultado obtenido en la primera vuelta.

“Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria”, afirmó.

La celebración llega después de una campaña que apostó con fuerza por los escenarios digitales, los mensajes de movilización y un discurso centrado en patria, seguridad y oposición al gobierno actual. El País reportó que De la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 21 de junio, luego de quedar como los dos candidatos con mayor votación.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta

Aunque De la Espriella quedó primero en la votación, ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta. Por eso, Colombia tendrá una segunda jornada electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La contienda que viene será una de las más observadas del calendario político, no solo por la diferencia entre ambos proyectos, sino porque la primera vuelta dejó un país dividido entre dos candidaturas que representan visiones muy distintas sobre el rumbo de Colombia.