“Jamás le haría daño a una mujer”: Santiago Botero tras desalojo en Cartagena y señalamientos de violencia

Por medio de sus redes sociales oficiales, el candidato presidencial Santiago Botero se refirió al reciente desalojo del cual fue objeto en la ciudad de Cartagena, específicamente en el sector Bocagrande. Además, negó los señalamientos que le han hecho por presunta violencia intrafamiliar. Según él, todo se trató de un supuesto ataque político.

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De acuerdo con el diario El Tiempo, el desalojo en contra de Botero se habría producido como una medida de protección por parte de las autoridades cartageneras tras una denuncia que habría interpuesto la expareja del candidato, Manuela Echeverri Hoyos, por presunta violencia intrafamiliar.

En varias imágenes y videos quedó en evidencia el momento en el que una Comisaría de Familia y la Policía Metropolitana de Cartagena adelantaron el operativo en la vivienda de Botero. Quien confirmó los detalles de la denuncia fue el abogado de la víctima, Alberto Boek.

El litigante le advirtió a El Tiempo que poco antes de que las autoridades instauraron la medida de protección en favor de su cliente, Botero le habría prohibido a la mujer el ingreso a dos de sus propiedades: un apartamento en Bocagrante una Casa Colonial ubicada en el Centro Histórico de Cartagena.

Santiago Botero se defendió

Por medio de un pronunciamiento, Botero se defendió de los fuertes señalamientos que han circulado en la opinión pública. Además, arremetió directamente contra el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella y la familia Gilinski, dueña de la Revista Semana.

“La política es de las cosas más sucias que he conocido, y hoy veo cómo algunos políticos como Abelardo, empresarios como Gilinski, y falsas periodistas como vicky Dávila están dispuestos hacer cualquier cosa para que nos les quiten el negocio de robar a los Colombianos. Que sean tan bajos involucrar a mi familia en historias que no corresponden a la realidad para hacer un show mediático antes de las elecciones. Quienes me conocen saben quién soy, cómo he actuado toda mi vida y los valores con los que fui criado. Jamás le haría daño a una mujer. Más aún cuando hablamos de la madre de mi hijo, por quien siempre tendré respeto, independientemente de cualquier diferencia personal”, manifestó el candidato presidencial en su mensaje-

Adicionalmente, advirtió que invita a la ciudadanía a una transmisión en vivo para dar su versión completa de los hechos.

“Tenemos que romper este sistema que usan los políticos y empresarios para joder a los Colombianos. La única forma es saliendo a votar y también un voto de protesta por este bandido de Abelardo.Que Dios bendiga a Colombia y mañana será lo que Dios quiera que pase!”, puntualizó Botero.