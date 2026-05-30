Presidente ecuatoriano Daniel Noboa participa en la política colombiana y anuncia acuerdos con De la Espriella

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, causó revuelo internacional tras un encuentro virtual que sostuvo con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella. Tras la reunión, Noboa aseguró que flexibilizará la política arancelaria hostil que había mantenido contra Colombia a partir del próximo 1 de junio.

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En un pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, Noboa se refirió a De la Espriella como un representante del gobierno colombiano, pese a que aún es candidato presidencial.

“Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países. Las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos”, puntualizó Noboa.

Adicionalmente, se refirió a la guerra arancelaria que ha sostenido con Colombia en los últimos meses.

“Hoy, tras una conversación con él y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos. Asimismo, acordamos la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano. También avanzamos en acuerdos para una relación más equilibrada en materia energética con una tarifa justa y una mayor apertura comercial entre nuestros países hermanos”, concluyó Noboa.

Vale decir, además, que la Comunidad Andina ya les había ordenado a los Estados de Colombia y de Ecuador levantar los aranceles que se habían impuesto mutuamente.

Críticas a Daniel Noboa por su encuentro con De la Espriella

El pronunciamiento de Noboa ha generado una fuerte controversia, pues ha sido considerado como una injerencia en la política electoral colombiana.

“Lo que acaba de hacer Daniel Noboa, presidente de Ecuador, de anunciar la supuesta eliminación de aranceles al país tras hablar con Abelardo de la Espriella es una clara intromisión en los asuntos de Colombia y una abierta participación en política de nuestro país”, sostuvo Camilo Romero, quien fue precandidato presidencial durante la actual campaña y luego se sumó a Iván Cepeda.

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