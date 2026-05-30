El Tiempo se pronunció por primera vez sobre la salida de Gabriel Meluk y la denuncia de Jineth Bedoya

La Casa Editorial El Tiempo se pronunció por primera vez sobre la salida de su antiguo editor de Deportes, Gabriel Meluk, a través de un comunicado de prensa publicado en la tarde de este viernes 29 de mayo. En el texto, se refirieron a la reciente decisión de la editora de Género de ese medio de comunicación, Jineth Bedoya, quien anunció que radicaría una denuncia penal por presunto acoso sexual contra Meluk ante la Fiscalía General de la Nación.

(Lea más sobre este caso dando clic en: Jineth Bedoya denunció a Gabriel Meluk ante la Fiscalía por presuntos casos de acoso sexual a varias mujeres).

“Apoyamos las acciones tendientes a la protección de las víctimas y a abordar de manera seria, diligente y responsable la problemática del acoso sexual en el ámbito laboral, así como a promover entornos de trabajo respetuosos, seguros y libres de cualquier forma de acoso y discriminación”, indicó El Tiempo en su comunicado.

Asimismo, manifestaron su interés en que cualquier persona que haya sido víctima de acoso sexual o conozca algún caso acuda directamente a los canales oficiales del medio de comunicación o del Estado.

“La denuncia constituye el punto de partida esencial para activar las verificaciones correspondientes y avanzar hacia resultados concretos”, advirtió El Tiempo.

El Tiempo prometió colaborar con las labores investigativas de la Fiscalía

Entre tanto, destacaron la decisión de Jineth Bedoya de denunciar a Meluk tras señalar que ella tiene información sobre estos casos de presunto acoso. Adicionalmente, indicaron que estarán atentos a las actuaciones adelantadas por la Fiscalía frente a la denuncia y prometieron colaborar y facilitar el desarrollo del trabajo del ente investigador.

Por último, manifestaron que mantendrán la confidencialidad en medio de estos casos.

“CEET cuenta con protocolos de prevención y atención ante presuntas conductas de acoso sexual laboral que están siendo activados ante la denuncia presentada. Toda la información vinculada a esta y/o cualquier otra denuncia que se presente, será manejada con estricta confidencialidad, en línea con el compromiso de proteger la dignidad de las personas involucradas y asegurar la objetividad del proceso”, concluyó el medio de comunicación.

¿Qué dijo Jineth Bedoya sobre Meluk?

El pronunciamiento de El Tiempo se da horas después de que Jineth Bedoya comunicara su decisión de denunciar a Meluk.

“En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios, y con la lucha que he afrontado por los derechos de las mujeres,presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, advirtió la periodista.

En el pronunciamiento, además, dio detalles de la naturaleza de esa acción legal.

“Como directora de la Campaña No Es Hora De Callar y editora de Género de la Casa Editorial EL TIEMPO, he tenido conocimiento de una serie de hechos de Acoso Sexual Laboral, ocurridos en mi entorno de trabajo contra amigas, colegas y compañeras”, indicó Bedoya en su pronunciamiento.

Asimismo, sostuvo que si bien no había sido víctima directa de estos hechos, sentía que tenía la responsabilidad de denunciar en nombre de sus compañeras.

Los señalamientos han generado un gran impacto en la opinión pública debido a que Meluk llevaba más de 30 años trabajando en El Tiempo y más de 20 años siendo editor de Deportes.

Además, una investigación de la Revista Raya advirtió que Jineth Bedoya habría radicado quejas ante el área de Recursos Humanos de El Tiempo sobre los presuntos casos de acoso sexual que salpicaban a Meluk desde el 2019.