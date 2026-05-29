Tras caso de Yulixa Toloza, Petro anunció que presentará un proyecto de ley para regular cirugías estéticas

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá. A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario anunció que radicarán un proyecto de ley para fortalecer la regulación de las cirugías estéticas en Colombia.

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“El gobierno presentará el proyecto de ley Julixa que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada (SIC)”, advirtió el presidente Gustavo Petro.

Aunque parezca increíble, lo cierto es que aunque Colombia es uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en Latinoamérica, hay una serie de vacíos regulatorios que han provocado que casos como el de Yulixa Toloza sean lamentablemente frecuentes.

De hecho, el año pasado se hundió el proyecto de Ley 311 de 2023 en Cámara, también conocido como 237 de 2024 en Senado, que buscaba un marco regulatorio adecuado para las cirugías estéticas en Colombia.

En el Pacto Histórico algunas voces ya se han manifestado a favor de volver a poner la iniciativa en el centro del debate.

“En honor a la memoria de Yulitxa, me comprometo a insistir en la próxima legislatura en el avance y discusión del Proyecto de Ley de Cirugía Segura, porque ninguna familia debería volver a atravesar una tragedia que pudo prevenirse. Esta iniciativa busca brindar mayores garantías a los pacientes mediante medidas como la creación del Registro Único Nacional de Centros Prestadores de Servicios de Salud Estética, que permitiría a cualquier persona verificar la idoneidad del personal médico y la habilitación de las clínicas y centros donde se realizan estos procedimientos”, comentó la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal el pasado 20 de mayo.

¿Qué recomendaciones seguir antes de someterse a una cirugía estética en Colombia?

Aunque hay vacíos legales, las autoridades han entregado algunas indicaciones que pueden ser de utilidad para reducir los riesgos de las personas que piensan someterse a cirugías estéticas.

La Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, ha dado las siguientes recomendaciones en su página oficial: