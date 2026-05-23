¿Fuego amigo? Vicky Dávila cuestionó a Paloma Valencia por recibir apoyo del hermano de un condenado: “La gente está mamada”

La periodista Vicky Dávila lanzó un contundente cuestionamiento público contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, luego de que el senador electo Yesid Pulgar apareciera en la primera línea de su cierre de campaña en Barranquilla. La imagen del dirigente del Partido Liberal, hermano y heredero político del excongresista condenado por soborno Eduardo Pulgar, compartiendo tarima en la Plaza de la Paz este viernes, fracturó la cohesión del sector de derecha a escasos días de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

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A través de su cuenta de X, Dávila, una voz que habitualmente coincide y simpatiza mucho con las posturas ideológicas de Valencia y del uribismo en general, marcó una línea roja frente a las alianzas de la aspirante en la región Caribe. “Repito, yo respeto a Paloma Valencia y le tengo todo el cariño. Pero, explíquenme, cuál es la necesidad de tener el apoyo del senador liberal electo, Yesid Pulgar”, publicó la comunicadora.

Su intervención escaló al señalar una desconexión directa con los votantes: “La gente está mamada de eso. Vean en tarima a Pulgar como protagonista de primera línea en el cierre de campaña de Paloma en Barranquilla. Yo no acepto eso. Pero pues justifiquen lo injustificable, si quieren. La gente no es boba, ni ciega”. Dávila ya había advertido su inconformismo días atrás, el 19 de mayo, asegurando que este tipo de pactos no representan lo que busca la oposición al gobierno actual y rechazando cualquier “contubernio entre corrupción y política”.

La sombra de una condena en el Caribe

El malestar generado por esta aparición pública radica en el grueso expediente judicial que persigue al apellido Pulgar en el departamento del Atlántico. Eduardo Pulgar, antecesor directo de Yesid en el Congreso, fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia tras ser hallado culpable de intentar sobornar a un juez de la República para favorecer a patrocinadores políticos.

Pese a este historial, Yesid Pulgar logró mantener intacta la estructura y se consolidó en las legislativas del pasado 8 de mayo como la votación más alta del liberalismo en la costa, y la quinta a nivel nacional. Ese es el capital electoral que hoy se suma formalmente a la campaña del Centro Democrático.

La presencia del senador no fue un suceso de última hora. Días antes del evento, Pulgar convocó abiertamente desde sus redes sociales a sus bases para que respaldaran a Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Este movimiento territorial es el resultado de los acuerdos pactados el pasado 19 de mayo en Bogotá, cuando la bancada del Partido Liberal, liderada por el expresidente César Gaviria y más de 40 congresistas, formalizó sus acercamientos con la candidata.

Choque con el discurso de renovación

La incorporación de esta maquinaria en el Atlántico supone un choque frontal con la narrativa que Paloma Valencia ha impulsado durante sus recorridos, basada en el rechazo a la corrupción y la crítica a las prácticas políticas como estas. Para distintos sectores de opinión, la fotografía en Barranquilla y su presencia en primera linea en el cierre de su campaña debilita su mensaje a pocos días de la apertura de las urnas.

Hasta el momento, la campaña de Valencia no ha emitido ninguna declaración oficial para responder al reclamo directo de su compañera y cercana,Vicky Dávila, ni para detallar las condiciones de su alianza con el bloque liberal de la costa.