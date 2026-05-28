Elecciones presidenciales 2026: Estos son los puestos de votación más concurridos y con más filas en Bogotá

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Bogotá está lista para vivir una de las jornadas democráticas más cruciales de los últimos años. Este fin de semana, millones de capitalinos acudirán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República, en un ambiente de alta expectativa nacional. Como es costumbre en la principal plaza electoral del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto cientos de puntos en las 20 localidades de la ciudad; sin embargo, históricamente existen zonas donde el flujo de votantes puede colapsar la movilidad y los accesos.

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A continuación, le presentamos el top de los puestos más concurridos y masivos de Bogotá, donde se espera la mayor concentración de ciudadanos este domingo.

1. Corferias: El gigante electoral del continente

No es una sorpresa que el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias (localidad de Teusaquillo), encabece la lista. Considerado el puesto de votación más grande de América Latina, este lugar alberga a más de 100 mesas de votación.

Está destinado principalmente para personas con cédulas expedidas en Bogotá que nunca han inscrito su documento, además de una enorme población flotante. Las filas aquí suelen ser monumentales desde tempranas horas de la mañana, por lo que la recomendación es usar transporte público y evitar el vehículo particular.

2. Unicentro: El epicentro del norte

En la localidad de Usaquén, el parqueadero del centro comercial Unicentro se transforma cada año electoral en una marea de votantes. Es el punto de mayor afluencia para las clases medias y altas del norte de la capital. La congestión vehicular sobre la Avenida Carrera 15 y la Calle 127 suele ser caótica durante el mediodía, momento en que se registra el pico más alto de asistencia.

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3. Plaza Mayor de Bosa y colegios del sur

El sur de Bogotá define elecciones, y la localidad de Bosa es uno de los motores electorales más densos de la ciudad. Puntos como la Plaza Mayor de Bosa y los megacolegios de la zona concentran a decenas de miles de votantes por metro cuadrado. El flujo peatonal en estos sectores es constante y masivo desde la apertura de las urnas a las 8:00 a.m.

4. Coliseo El Salitre

Ubicado estratégicamente en el occidente de la ciudad (localidad de Barrios Unidos), el Coliseo El Salitre recibe a una gran cantidad de sufragantes de los barrios aledaños. Al ser un espacio cerrado, la logística interna de las mesas suele generar embotellamientos en los pasillos si el flujo de personas no se controla adecuadamente.

“La invitación a los bogotanos es a consultar su mesa con anterioridad en la aplicación de la Registraduría y salir a votar en las primeras horas del día para evitar los tradicionales aguaceros de la tarde y las filas de última hora”, señalaron las autoridades distritales.

Las urnas abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p.m. Prepárese, consulte su lugar de votación y ejerza su derecho con tranquilidad.