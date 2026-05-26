“Persecución constante”: Periodista que trabajó en Red+ Noticias hizo duros señalamientos contra excompañera

No dejan de conocerse nuevas denuncias de acoso en los medios de comunicación colombianos. En los últimos días se han destapado múltiples señalamientos de hechos que se habrían presentado en Red+ Noticias, cuyo director fue temporalmente separado del cargo. Después de que se conoció su salida, la periodista Ángela Serrano, quien trabajó allí, dio un crudo testimonio sobre el aciago ambiente laboral que tuvo que soportar en el noticiero.

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A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, la comunicadora sostuvo que guardó silencio durante más de un año tras ser “removida” de su cargo en Red+ Noticias, donde trabajó durante 4 años.

“Respecto a los gritos, mensajes inapropiados fuera del horario laboral y comportamientos indebidos, indignantes e inaceptables del hoy removido, mucho ya ha salido a la luz gracias al trabajo riguroso y valiente de periodistas y medios que investigaron estos hechos. No hace falta repetirlo aquí”, sostuvo Serrano, refiriéndose al ahora exdirector del noticiero, Giovanni Celis.

Pero amplió sus señalamientos y advirtió que otras personas también habrían protagonizado una persecución en su contra.

“A ese entorno se sumó además la persecución constante de una presentadora que, presuntamente, (aunque era un secreto a voces) sostenía un vínculo más allá de lo estrictamente profesional con el hoy removido y que siempre demostró con inmensa inmadurez e inseguridad sentirse incómoda y eclipsada con mi presencia en pantalla. Tanto, que aprovechando su cuestionada cercanía con él, llegó incluso a exigirle que me sacara de espacios al aire”, sostuvo Serrano.

Según su relato, cuando estaban transmitiendo una emisión junto a una conocida cadena radial, ella tuvo que darle el paso a la presentadora y poco después, ésta habría exigido sacarla del aire.

“Con el director de ese programa radial también, presuntamente, (aunque también es un secreto a voces) sostenía una relación que excedía ampliamente lo laboral y aprovechando esto, frente a él también jugó sucio desacreditándome y distorsionando versiones sobre mí”, puntualizó la periodista.

Ángela Serrano aseguró que desmeritaron su carrera

En otro episodio, contó Ángela Serrano, la presentadora habría buscado desacreditar su carrera.

“En una ocasión, luego de que el hoy removido del cargo me pidiera acompañarlo a cubrir un evento de los Acuerdos de Abraham en la Casa Israelita, le armó un escándalo en su oficina reclamándole por no haber sido ella la elegida para ir y cuestionando mi criterio periodístico, diciendo que yo era egresada de la Inpahu”, comentó la periodista.

Adicionalmente, sostuvo que la colega que habría intentado desacreditarla tomó una posición institucional compartiendo el comunicado en el que Red+ Noticias anunciaba la salida de Giovanni Celis.

“Hay que ser muy cínica e hipócrita para salir a ayudar a hundirlo públicamente para protegerse ella, pero eso solo evidencia exactamente una cosa: la clase de persona que es. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. También es curioso que las veces que me la he encontrado en la calle o en eventos, al verme, agacha la cabeza y sale corriendo inmediatamente despavorida del lugar. El pecado acobarda”, puntualizó la periodista.

La promesa laboral que le hicieron para renunciar a su contrato

Pero quizás uno de los señalamientos más graves que hizo la periodista tuvo que ver con la forma en la que habría salido del noticiero, que consideró como una “desvinculación calculada para evitar asumir las responsabilidades laborales correspondientes”.

Según su narración, el entonces director del noticiero le habría prometido un contrato como presentadora y la convenció de terminar su contrato como periodista para convertirse en contratista y le pidió que confiara en él.

“Lejos de imaginar que se trataba de un engaño cuidadosamente planeado, firmé la terminación del contrato para recibir el nuevo. Poco después, desde Recursos Humanos me sugirieron tomar vacaciones mientras bajaba la marea por un trino mío que había generado enorme ruido y amenazas en redes sociales. También seguí esa recomendación. Salí del país usando mi liquidación, convencida de que al regresar firmaría el nuevo contrato prometido”, contó Serrano.

Sin embargo, desde Recursos Humanos le informaron que el noticiero del mediodía no iría más, con lo cual ella no podría seguir vinculada al nuevo proyecto.

“Cuando pedí explicaciones, me habló de un supuesto ‘ataque cibernético’ que impedía transmitir la emisión de noticias del mediodía. A partir de ese momento comenzó el silencio. El hoy removido no volvió a darme la cara, dejó mis mensajes en visto, me evitó y ordenó que, poco a poco, me fueran sacando de los grupos de trabajo en WhatsApp. Casi un mes después, y tras insistir incontables veces, finalmente me llamó. Sostuvo la versión del supuesto ‘ataque cibernético’ y añadió que el noticiero atravesaba un muy mal momento y que no tenía cómo incluirme”, concluyó Serrano en su relato.

Tras darse cuenta de que ella misma había firmado la terminación del contrato, se sintió víctima de lo que calificó como “un engaño ejecutado de la manera más baja e inmisericorde”.

Por último, señaló que cuando se refirió públicamente a la versión del ataque cibernético que originalmente le habían contado, el director del noticiero habría señalado que se trataba de una hipótesis incorrecta.