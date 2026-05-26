“Faltan muchos cacaos por caer”: periodista que ha recopilado denuncias de acoso sexual en medios

Tras la salida del director de Red+ Noticias, Giovanni Celis, a raíz de varios señalamientos de presunto acoso sexual, varias periodistas que les han seguido la pista a este tipo de casos se pronunciaron. Una de ellas fue Catalina Botero, quien hace parte de la campaña #YoTeCreoColega, que ha recopilado denuncias de múltiples víctimas.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, la periodista sostuvo que las denuncias que les han llegado muestran un panorama preocupantes de lo que enfrentan a diario las mujeres en las salas de redacción.

“Faltan muchos cacaos por caer, esta es solo la punta del iceberg. En #YoTeCreoColega hemos recopilado testimonios de muchos directores que aún continúan en sus cargos. ¿Qué estamos haciendo con esos testimonios? Estamos dándoles apoyo jurídico a las víctimas, guiándolas y escuchándolas. Así que si tú colega quieres hablar, tienes miedo y no sabes cómo hacerlo, aquí las seguimos, pueden escribirnos en: yotecreocolega@gmail.com Les creemos, no están solas. El miedo tiene que cambiar de bando", advirtió la periodista a través de su cuenta en la red social X.

¿Qué dijo Red+ Noticias sobre Giovanni Celis?

La indignación en redes se reavivó tras la salida del director del medio de comunicación Red+ Noticias, que advirtió que lo separaba del cargo de forma temporal.

“Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas,el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso, en consonancia con los principios rectores de sus protocolos laborales”, señaló el medio de comunicación a través de un pronunciamiento publicado el lunes 25 de mayo.

Y advirtió que como organización seguirá teniendo la disposición para colaborar con el Ministerio de Trabajo, entidad que ha adelantado múltiples visitas a distintos medios con el fin de recopilar denuncias y garantizar espacios seguros para los y las periodistas.

“El canal rechaza de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas que colaboran en Red + Noticias“, concluyóel medio en su pronunciamiento.