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“Faltan muchos cacaos por caer”: periodista que ha recopilado denuncias de acoso sexual en medios

La periodista advirtió que han recopilado varias denuncias contra directores de medios de comunicación. Estas fueron sus declaraciones.

Periodista Catalina Botero
Periodista Catalina Botero Fotos: En Instagram @catalinaboteroo
Por Sebastian Ramirez

Tras la salida del director de Red+ Noticias, Giovanni Celis, a raíz de varios señalamientos de presunto acoso sexual, varias periodistas que les han seguido la pista a este tipo de casos se pronunciaron. Una de ellas fue Catalina Botero, quien hace parte de la campaña #YoTeCreoColega, que ha recopilado denuncias de múltiples víctimas.

(Lea también: Giovanni Celis, director de Red+ Noticias, sale de su cargo tras señalamientos de acoso en su contra).

A través de su cuenta oficial en la red social X, la periodista sostuvo que las denuncias que les han llegado muestran un panorama preocupantes de lo que enfrentan a diario las mujeres en las salas de redacción.

“Faltan muchos cacaos por caer, esta es solo la punta del iceberg. En #YoTeCreoColega hemos recopilado testimonios de muchos directores que aún continúan en sus cargos. ¿Qué estamos haciendo con esos testimonios? Estamos dándoles apoyo jurídico a las víctimas, guiándolas y escuchándolas. Así que si tú colega quieres hablar, tienes miedo y no sabes cómo hacerlo, aquí las seguimos, pueden escribirnos en: yotecreocolega@gmail.com Les creemos, no están solas. El miedo tiene que cambiar de bando", advirtió la periodista a través de su cuenta en la red social X.

¿Qué dijo Red+ Noticias sobre Giovanni Celis?

La indignación en redes se reavivó tras la salida del director del medio de comunicación Red+ Noticias, que advirtió que lo separaba del cargo de forma temporal.

“Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas,el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso, en consonancia con los principios rectores de sus protocolos laborales”, señaló el medio de comunicación a través de un pronunciamiento publicado el lunes 25 de mayo.

Y advirtió que como organización seguirá teniendo la disposición para colaborar con el Ministerio de Trabajo, entidad que ha adelantado múltiples visitas a distintos medios con el fin de recopilar denuncias y garantizar espacios seguros para los y las periodistas.

“El canal rechaza de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas que colaboran en Red + Noticias“, concluyóel medio en su pronunciamiento.

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