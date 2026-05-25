¿Participación en política? el polémico trino que podría poner a Petro en aprietos a solo días de las elecciones presidenciales

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha sido blanco de críticas por parte de sectores de la oposición de cuenta de una publicación en la red social X en la cual, según señalan, podría estar incurriendo en participación en política. Esta conducta, sancionada por la Procuraduría, -Y por la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones, en el caso del presidente- implica el apoyo u hostigamiento, por parte de funcionarios públicos, hacia candidatos o partidos políticos en época electoral.

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“El gato/tigre seguirá cazanfo ratones”

La controversia surgió después de que el mandatario publicara un mensaje sobre la votación en el Caribe colombiano y anexara un video que muestra una toma con dron de los asistentes al cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla, el pasado 24 de mayo.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, afirmó Petro, haciendo referencia, también, al candidato Abelardo de la Espriella y su apodo de “tigre”.

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Otros trinos cuestionados

Ese día, el jefe de Estado ya había insinuado su apoyo a Cepeda con otras dos publicaciones aludiendo al candidato del Pacto Histórico. En la primera, compartió un video del exmagistrado Carlos Gaviria y comentó: “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”. Cepeda es filósofo egresado de la universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, Bulgaria.

“En una década en Bogotá fuí el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista Ordóñez atacó la democracia bogotana.. pues bien el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia”, dijo también, refiriéndose al cierre de campaña de Cepeda en Bogotá, que llenó la Plaza de Bolívar.

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Rechazo a declaraciones del mandatario

Entre quienes se mostraron en contra de las afirmaciones de Petro está Jennifer Pedraza, congresista jefe de debate de Sergio Fajardo, quien señaló: “Esto es abiertamente participación en política de parte del Presidente y está prohibido. No se lo podemos permitir a ningún presidente.Jamás guardaríamos silencio quienes somos demócratas. Todo lo que criticaban antes ahora lo hacen”.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, también citó el trino del mandatario y dijo: “Respete la democracia !!! (...) No confunda gobernar con hacer campaña. Eso no es democracia: es indebida participación en política y es ILEGAL !!!Claramente desde el 7 de agosto en nuestro gobierno eso no volverá a suceder. Así es también como Cepeda pretende gobernar ?? Destruyendo las instituciones ?? Atacando la democracia ???”.

Cabe recordar que durante toda la campaña el presidente se ha referido a las elecciones y ha hecho comentarios que pueden ser interpretados como participación en política, pese a que, hasta ahora, no ha sido investigado al respecto.