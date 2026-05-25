¿Van a investigar a Petro?: Comisión de Acusaciones alista pesquisa y Procuraduría pide datos sobre denuncias contra él

AME6270. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/03/2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) este sábado, en Bogotá (Colombia). Petro entregó a Orsi un mazo que representa la autoridad y la bandera del organismo regional durante una pausa que se hizo en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África en el que participan además los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Burundi, Evariste Ndayishimiye. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Tras la polémica por el trino de Gustavo Petro en el que agregó un video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla y se pronunció indirectamente contra Abelardo de la Espriella, han surgido críticas desde diversos sectores señalando una presunta participación en política por parte del mandatario, algo prohibido para los funcionarios públicos.

Lea también: Otro candidato presidencial se bajó de su aspiración para apoyar a Iván Cepeda: ¿quién es?

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato.El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, afirmó el jefe de Estado en su mensaje.

Tiene más de 12 denuncias por esa conducta

Según La Fm, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes alista la apertura de una investigación previa contra el presidente Petro por presunta participación en política tras la publicación del mandatario. Hasta el momento se han presentado cerca de 12 denuncias contra él en esa corporación por conductas similares.

Esto le puede interesar: Por orden de un juez y de mala gana, Cabal pidió disculpas por decir que el Estado no participó en el exterminio de la UP

Además, se dio a conocer que la Procuraduría le solicitó a esa comisión que le entregara “información relacionada con las quejas o denuncias radicadas ante esa Comisión contra el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, por presunta indebida participación en política”. En ese sentido, el Ministerio Público pidió que, en un plazo de tres días, le hagan llegar un informe detallado con los siguientes aspectos:

1. Número de radicación

2. Fecha de presentación de la denuncia o queja

3. Denunciante o quejoso

4. Síntesis de los hechos denunciados

5. Etapa procesal actual en la que se encuentra cada actuación

6. Representante investigador

Las denuncias tienen que ver con algunos pronunciamientos que ha hecho el presidente en los que, sin mencionar explicitamente a Cepeda, sí habla sobre continuar lo iniciado en su gobierno eligiendo nuevamente a su proyecto político. El medio ya mencionado aseguró que, después de evaluar las denuncias y acumularlas todas, en total quedaron cinco procesos que tendrán que ser evaluados por los representantes investigadores de la Comisión.